مراسم تودیع و معارفه دبیران کمیسیون اقتصاد هیئت دولت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در روز دوشنبه مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ به ریاست دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، مراسم تودیع و معارفه دبیران پیشین و فعلی کمیسیون برگزار شد و در ادامه، تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در دستورکار قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه که با حضور حسین سیمایی صراف، دبیر هیئت دولت همراه بود، طی مراسمی، مهدی قاسمی علی آبادی به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت معرفی و از تلاش ها و زحمات نصیری اقدم دبیر پیشین کمیسیون قدردانی شد.