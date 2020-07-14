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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۲

از سوی جهانگیری صورت گرفت؛

ابلاغ آیین‌نامه بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا

ابلاغ آیین‌نامه بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثاراگران ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف ایجاد وحدت رویه در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه و رفع ابهامات درباره نحوه و مرجع تامین و پرداخت هزینه‌های سنوات ارفاقی و تعیین حداقل سنوات مشمولان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) این قانون، مربوط به بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه مذکور، افراد مشمول در صورت دارا بودن حداقل (۲۲) سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سنی، می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را با استفاده از سنوات ارفاقی (حداکثر به مدت هشت سال) ارائه نمایند. در هر صورت، مجموع سنوات مذکور با احتساب سنوات ارفاقی باید حداقل ۳۰ سال باشد.

نحوه محاسبه حق بیمه سنوات ارفاقی عبارت است از (آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) ضربدر (مدت سنوات ارفاقی به ماه) ضربدر (نرخ حق بیمه مقرر در صندوق مربوطه).

لازم به ذکر است مبنای محاسبه و پرداخت مستمری بازنشستگی مشمولان این آیین نامه، میانگین دو سال آخر حقوق و مزایای دریافتی فرد مشمولی است که دارای کسور بازنشستگی بوده و حق بیمه آن نیز به صندوق بیمه‌گر ذی ربط پرداخت شده باشد.

کد مطلب 4973814
طیبه بیات

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    نظرات

    • IR ۰۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      کاش این بخشنامه سنوات ارفاقی فرزندان شهدا زودتر به شهرستانها میرسید ما منتظریم
    • IR ۰۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام خدمت معاون اول ریس جمهور حضرت عالی که این کارخداپسندانه سنوات ارفاقی فرزندان شهداراابلاغ فرمودین لطف بفرماییددستوردهیدتابخشنامه زودتربه شهرستانهاابلاغ گردد باتشکر

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