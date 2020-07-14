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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۳

تیم والیبال پیام مکلف به پرداخت طلب پنج بازیکن خود شد

تیم والیبال پیام مکلف به پرداخت طلب پنج بازیکن خود شد

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، باشگاه پیام خراسان را به پرداخت طلب پنج بازیکن لیگ برتر سال ۹۸ خود مکلف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه ۲۶ خردادماه برای رسیدگی به درخواست علیرضا بهبودی، محمدحسن صنوبر، مجتبی شبان، بهرام فرید و بهروز کمالی‌فر، مبنی بر درخواست الباقی مطالبات قرارداد سال ۹۸ آن‌ها از باشگاه پیام خراسان برگزار شد.

بازیکنان در این نشست دریافت الباقی مبالغ قراردادشان را تا پایان نیم فصل اول سال ۱۳۹۸ مطرح کردند و نماینده باشگاه هم درخواست مهلت تا ۱۵ تیرماه جاری را داشت که مشروح اظهارات طرفین در صورتجلسه منعکس شد.

نظر به این که تا تاریخ مذکور پرداخت الباقی مبالغ، انجام نشده و رضایت بازیکنان جلب نشده است، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با اعلام ختم رسیدگی، رای زیر را صادر کرد.

نظر به این که علیرضا بهبودی، محمدحسن صنوبر، مجتبی شبان، بهرام فرید و بهروز کمالی‌پور به عنوان بازیکن با باشگاه پیام خراسان تا پایان نیم‌فصل اول لیگ برتر سال ۱۳۹۸ در مسابقات شرکت کرده و مبلغ تعیین شده از سوی سازمان لیگ تا پایان نیم‌فصل اول سال ۱۳۹۸، معادل چهل و پنج درصد مبلغ قرارداد خود را دریافت نکرده‌اند، ادعای بازیکنان مشروحه فوق، حمل بر صحت تشخیص داده شد.

به این ترتیب با استناد به صورت جلسه سازمان لیگ با باشگاه‌ها، باشگاه پیام خراسان مکلف است تا نیم فصل سال ۱۳۹۸ چهل و پنج درصد از مبالغ قرارداد این بازیکنان را پرداخت کند.

کد مطلب 4973818
ساناز سلیمان آبادی

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