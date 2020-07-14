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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۵

رئیس سازمان صمت گیلان:

توجه به زنجیره پخش و توزیع کالا ضروری است

توجه به زنجیره پخش و توزیع کالا ضروری است

رشت- رئیس سازمان صمت گیلان با اشاره به اهمیت وجود زنجیره پخش و توزیع به عنوان حلقه ارتباطی میان تولید و مصرف، تأکید کرد: توجه به این زنجیره مهم و ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دلق پوش پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با هیئت مدیره صنعت پخش با اشاره به اینکه توجه به زنجیره پخش بسیار مهم و حائز اهمیت است، اظهار کرد: از زنجیره پخش می‌توان به عنوان شاهرگ حیاتی تولید و مصرف نام برد.

وی با بیان اینکه متأسفانه رغم اهمیت این حوزه تاکنون به خوبی به آن توجه نشده است، افزود: با تلاش‌های انجام شده از سوی فعالان حوزه توزیع و پخش در زمان بحران و حوادث در زمینه تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشده‌ایم.

رئیس سازمان صمت گیلان در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی از شرکت‌های پخش، ادامه داد: در راستای حمایت از شرکت‌های پخش می‌توانیم از هم ظرفیت بانک‌ها و هم کارگروه رفع موانع استفاده کنیم.

دلق پوش تأمین لاستیک دولتی برای ناوگان حمل و نقل شرکت‌های پخش را یکی از اقدامات حمایتی دانست و گفت: با توجه به فعالیت شرکت‌های پخش میزان استهلاک و مصرف لاستیک بالا است باید حمایت‌های لازم در این زمینه انجام شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن پخش گیلان در ادامه این جلسه به برخی مشکلات و محدودیت‌های فعالیت این شرکت‌ها در حوزه اقتصادی و افزایش هزینه‌ها توزیع اشاره کرد.

سامان نظری خواستار تشکیل شرکت حمل و نقل با مسئولیت توزیع کالا و داور به صورت برون سپاری در راستای تسهیل در امور شد و گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ شرکت پخش به صورت استانی و ۳۰ شرکت به صورت سراسری فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 4973824

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