به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی ظهر سهشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان بوشهر اظهار داشت: هفته دولت را پیش رو داریم و انتظار میرود که در این زمان عملکرد و اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم به خوبی اطلاعرسانی شود.
وی با اشاره به وظیفه و رسالت مدیران دستگاههای اجرایی در گسترش اطلاعرسانی از فعالیتهای انجام شده افزود: دستگاههای اجرایی عملکرد خود را به زبان مطلوب مردم اطلاع رسانی نکردهاند در حالی که رقیب به زبانی که مردم میخواهند حرف میزند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تقدیر از برنامههایی نظیر نذر ماسک خاطرنشان کرد: برای توسعه سلامت میتوان از ظرفیت خیرین و اجرای کارهای خیریه و مردمی استفاده کرد.
لزوم ترویج نذر ماسک
وی با دعوت از مردم برای تهیه ماسک در منزل و نذر ماسک برای دیگران اضافه کرد: مردم را به این کار نیک دعوت میکنم که الان بالاترین عمل خیر است چون بعضی افراد توان تهیه ماسک را ندارند.
خورشیدی با بیان اینکه دولت در زمینه روایتگری به خوبی عمل نکرده است، ادامه داد: به دلیل ضعف در روایت گری، سرمایههای اجتماعی تضعیف شده است و رقیب از این فرصت استفاده کرده است.
وی با اشاره به اینکه تصدیگری دولت در همه امور هزینه بر است، گفت: حالا تمام درآمدها قطع شده اما تصدیگریها پابرجاست و کرونا نیز به مشکلات اضافه شده است.
خورشیدی با بیان اینکه اقتصاد بر مبنای کشاورزی سنتی و یا کوچ نشینی نیست بلکه اقتصاد صنعتی است، تصریح کرد: باید روابط خارجی و داد و ستد وجود داشته باشد تا اقتصاد یک کشور موفق شود.
وی اظهار داشت: دولتها بخشی از نظام هستند و اگر اعتماد عمومی از مسئولان سلب شود همه متضرر میشوند. رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس به روشنی هشدار دادند انصاف را کنار نگذارید چرا که نباید اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی از بین برود.
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