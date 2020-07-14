مدیریت مناسب فضای مجازی در راستای ساماندهی وضعیت حجاب موثر است

حجت الاسلام سید محمد سادات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت رعایت حجاب و عفاف در جامعه، گفت: رعایت حجاب و عفاف یکی از نیازهای لازم و ضروری در جامعه است و به همین دلیل باید هم مردم و هم مسئولان باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت عفاف و حجاب و راهکارهای تحقق این واجب الهی، گفت: یکی از ضروری‌ترین باورهای دینی و نشانه‌های سلامت روانی و اجتماعی جامعه دینی مقوله حجاب و عفاف است که به نوعی از آن به تابلوی نظام اسلامی یاد شده و تضعیف آن همواره در رأس برنامه‌های فرهنگی و جنگ نرم دشمن بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان افزود: نهادینه سازی فرهنگ حجاب مستلزم نگاه عمیق و برنامه‌ریزی منسجم از سوی سیاست گذاران فرهنگی و اجتماعی در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است.

وی گفت: رعایت حجاب و عفاف علاوه بر این مهم نیازمند عزم جدی در ارکان نظام به ویژه نهادهای فرهنگی نظیر آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و … می‌باشد که در این میان نقش آموزش و پرورش در کلیه مراحل و رده‌های آموزشی کلیدی تر است.

حجت الاسلام سادات گفت: خانواده نقش محوری در گسترش فرهنگ حجاب دارد. خانواده‌ها می‌توانند با نهادینه سازی باورهای دینی و سفارشات حضرات معصومین (ع) و آموزه‌های تربیتی قرآن کریم به نگرش و گرایش‌های کودکان و تقویت بافت فکری آنها در نگاه مثبت به ارزش‌های دینی از قبیل حجاب و عفاف جهت داده و نظام اعتقادی سالمی را برای فرزندان خود فراهم سازند.

وی با اشاره به نقش محوری دولت‌ها در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، گفت: دخالت قوای سه‌گانه و حرکت مردمی در پیگیری این واجب زمین مانده و مظلوم می‌تواند به تغییر وضع موجود بینجامد که از آن جمله اجرای قانون حجاب در جمهوری اسلامی، ساماندهی بحث مد و لباس، هدایت نیروهای دولتی و خانواده‌های آنها در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و پشتیبانی مالی و معنوی از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و همچنین استفاده از ابزار هنر و رسانه با ساخت و تولید برنامه‌های فاخر و جذاب دینی متناسب خواهد بود.

وی افزود: باید بستر مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه و گسترش تفرجگاه‌ها و اماکن ورزشی متناسب با شأن جامعه اسلامی فراهم گشته و همچنین مدیریت سالم فضای مجازی جهت تعمیق و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دستور کار دولت‌ها باشد.

حجت الاسلام سادات گفت: سخنان، فرمایشات و منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حوزه عفاف و حجاب و شخصیت زن مسلمان گنجینه ارزشمندی است که می‌تواند به عنوان مانیفست عفاف راهگشای بسیاری از مشکلات و شبهات مطرح شده در این حوزه باشد.