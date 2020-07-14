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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۳

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی:

مصرف برق در مرکزی به مرز هشدار رسید/ضرورت مدیریت مصرف

مصرف برق در مرکزی به مرز هشدار رسید/ضرورت مدیریت مصرف

اراک- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: مصرف برق در استان در تیرماه جاری نسبت به مدت مشابه قبل حدود ۱۰درصد افزایش یافته است.

محمد اله داد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مصرف برق در استان مرکزی در روزهای گذشته به اوج خود و ۹۲۹ مگاوات رسیده که در صورت ادامه این روند مشکلات جدی پیش رو خواهد بود.

وی عنوان کرد: سقف پیک تعیین شده برای توزیع برق استان مرکزی از سوی توانیر ۹۲۶ مگاوات تعیین شده در حالی که نیاز مصرف روزانه استان حداقل ۹۸۶ مگاوات است.

اله داد افزود: امید است در تابستان با همکاری صنایع بزرگ و مشترکین در برنامه‌های مدیریت مصرف و همچنین صرفه جویی مردم در مصرف برق، با خاموشی و سهمیه بندی در استان مواجه نشویم.

وی زمان اوج مصرف برق را بین ساعات ۱۳ تا ۱۷ اعلام کرد و گفت: مشترکان برق با رعایت زمان مصرف می‌توانند در ارائه خدمات این شرکت به همه مردم استان نقش مهمی ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی تصریح کرد: قیمت برق مشترکان پرمصرف برق با افزایش ۱۶ درصد مواجه خواهد شد و این میزان صرفاً شامل مشترکانی می‌شود که بیش از الگوهای تعیین شده مصرف می‌کنند.

الله داد در خصوص راهکارهای کاهش مصرف برق اظهار کرد: سرویس کولر، استفاده از کولرهای آبی به جای کولرهای گازی، استفاده از سایه بان برای کولر، استفاده از وسایل برقی کم مصرف، تنظیم درجه کولرگازی بر روی ۲۴ الی ۲۶ و مدیریت مصرف در ساعات اوج به مشترکین توصیه می‌شود.

به گفته وی، بیش از ۷۳۸ هزار مشترک برق در استان مرکزی وجود دارد که تنها ۱۰ درصد از مشترکین بیشتر از الگوی مصرف رعایت می‌کنند.

کد مطلب 4973837

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