خرید تضمینی ۵۵ هزار تن گندم در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام نجفی اظهار داشت: آخرین میزان خرید گندم ۵۵ هزار و ۷۶۴ تن به ارزش هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال است که از این میزان مبلغ هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال معادل ۸۱ درصد وجوه خرید به کشاورزان استان پرداخت شده است.
وی با اشاره به میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: در مقایسه با سال گذشته در زمان مشابه بیش از ۵۰ درصد خرید تضمینی گندم در استان افزایش داشته است.
نجفی افزود: روند پرداخت مطالبات کشاورزان به نحو مطلوب ادامه دارد و میتوان گفت روند پرداخت وجوه گندم خریداری شده به کشاورزان به مراتب بهتر و بیشتر از سال ۹۸ است.
وی در پایان تأکید کرد: در صورت تأمین اعتبار از سوی دستگاههای تأمین کننده مالی، مابقی مطالبات کشاورزان عزیز نیز به حساب آنها واریز خواهد شد.
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