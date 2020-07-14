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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۲

سرپرست غله مازندارن خبر داد:

خرید تضمینی ۵۵ هزار تن گندم در مازندران

خرید تضمینی ۵۵ هزار تن گندم در مازندران

ساری- سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: تاکنون بیش از ۵۵ هزار تن گندم ، از گندمکاران استان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام نجفی اظهار داشت: آخرین میزان خرید گندم ۵۵ هزار و ۷۶۴ تن به ارزش هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال است که از این میزان مبلغ هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال معادل ۸۱ درصد وجوه خرید به کشاورزان استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: در مقایسه با سال گذشته در زمان مشابه بیش از ۵۰ درصد خرید تضمینی گندم در استان افزایش داشته است.

نجفی افزود: روند پرداخت مطالبات کشاورزان به نحو مطلوب ادامه دارد و می‌توان گفت روند پرداخت وجوه گندم خریداری شده به کشاورزان به مراتب بهتر و بیشتر از سال ۹۸ است.

وی در پایان تأکید کرد: در صورت تأمین اعتبار از سوی دستگاه‌های تأمین کننده مالی، مابقی مطالبات کشاورزان عزیز نیز به حساب آنها واریز خواهد شد.

کد مطلب 4973841

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