کمبود فضای آموزشی در خراسان جنوبی/۳۴۰ کلاس درس دو نوبته است

محمود چاوشان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر ۳۶۰ کلاس درس در سایت مساکن مهر بیرجند و شهرستان های تابعه کمبود داریم.

وی ادامه داد: از این تعداد ۲۴۰ مورد مربوط به مساکن مهر شهرستان بیرجند و ۱۲۰ کلاس درس هم مربوط به مساکن مهر دیگر شهرستان ها است.

چاوشان از وجود ۳۴۰ کلاس درس دونوبته در استان خبر داد و افزود: به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها تعداد قابل زیادی از مدارس در روستاها خالی بوده که بر حجم متقاضیان مدارس داخل شهر می افزاید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۵۹ کلاس درس کانکسی بالای ۱۰ دانش آموز در استان وجود دارد که تا اول مهر ماه جایگزین و حذف می شوند.

چاوشان افزود: همچنین ۵۰ کلاس درس کانکسی زیر ۱۰ دانش آموز در استان وجود دارد که نیازمند احداث کلاس درس جایگزین هستند.

وی با بیان اینکه تا اول مهرماه سال جاری ۹۴ مدرسه با ۲۰۰ کلاس درس به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد این پروژه ها مشارکتی است.