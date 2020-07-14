بخش پلاسما فرز بهبود یافتگان کووید در مرکز انتقال خون افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز پلاسما فرز بهبود یافتگان کویید ۱۹ از اهدا کنندگان خون به عنوان همراهان همیشگی انتقال خون ایران یاد کرد و گفت: بهره برداری از بخش پلاسما فرز بهبود یافتگان موجب شده تا سازمان انتقال خون خدمات بیشتری در راه سلامت به هم استانیهای هرمزگانی ارائه کند.

فرشیدی افزود: از شهروندان گرانقدر که مدت ۲۸ روز از زمان رهایی کامل آنها از کووید ۱۹ گذشته و به عنوان بهبودیافتگان کووید ۱۹ هستند، تقاضا می‌کنیم که به شکرانه‌ی بازیابی سلامتی شأن و کمک به افراد مبتلا، به مرکز انتقال خون بندرعباس مراجعه و پلاسما اهدا کنند؛ چرا که پادتن ضد ویروسی که در پلاسمای خون بهبود یافتگان موجود است، می‌تواند در نجات جان بیماران مبتلا مفید و مؤثر واقع گردد.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان نیز نقش بی بدیل سازمان انتقال خون در تأمین، تهیه و توزیع خون سالم را امری اجتناب ناپذیر دانسته و گفت: مراکز انتقال خون با ارائه خدمات رسانی در همه شرایط نقش مهمی در سلامتی افراد نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی دارند و با شروع بیماری کووید، این نقش بسیار مهمتر و حساس‌تر جلوه گر شد.

ایمان زارعی افزود: با تلاش مسئولین، خدمت دیگر به خدمات انتقال خون اضافه شد تا بتوانیم با تهیه پلاسمای خون بهبود یافتگان جهت درمان افراد بستری در بیمارستان، گام مهم دیگری برداریم.

دکتر زارعی بیان کرد: بهترین زمان برای اهدای پلاسمای بهبودیافتگان، ۲۸ روز بعد از بهبودی کامل است تا در این فاصله زمانی مطمئن شویم که آن‌ها دیگر ناقل نیستند و می‌توانند بدون هیچ دغدغه‌ای آن‌ها را به مراکز اهدا فراخواند.

وی اضافه کرد: افراد بهبود یافته از بیماری کرونا اطمینان خاطر داشته باشند که اهدای پلاسما بعد از بهبودی به هیچ عنوان سیستم ایمنی بدنشان را تضعیف نخواهد کرد و با اطمینان خاطر برای نجات بیماران و اهدای پلاسما اقدام کنند. بر اساس استانداردهای جهانی بهبودیافتگان کرونا، یک ماه بعد از بهبودی کامل و با توجه به شرایط بالینی می‌توانند خون یا پلاسمای خود را اهدا کنند. از آنها ۵۰۰ سی سی پلاسما گرفته می‌شود و پلاسمای اهدایی آنها منجمد و بعد از غربالگری و تست سلامت ذخیره می‌شود و به مراکز درمانی که درخواست کننده این پلاسما برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا باشند، ارسال می‌شود و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

از همه افرادی که به کرونا مبتلا شده‌اند، می‌خواهیم به دلیل اینکه زمان وجود آنتی بادی این ویروس در بدن آنها مدت زمان کوتاه و محدود است، هرچه زودتر برای اهدای پلاسمای خود اقدام کنند تا بتوانند کمکی برای سلامت مبتلایان به این ویروس باشند.

مدیر کل انتقال خون هرمزگان گفت: مراجعین اهدا کنندگان خون، پلاکت و پلاسما اطمینان داشته باشند که در مراکز انتقال خون تمام نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت نموده و تمام مراکز انتقال و اهدای خون و تمام تجهیزات این مراکز در کشور در حال حاضر و همین طور همیشه، ضد عفونی و استریل می‌شوند و اهدا کنندگان با اطمینان خاطر خون اهدا کنند.

وی با اشاره به اینکه همه بهبود یافته‌ها شرایط اهدای پلاسما را ندارند، تصریح کرد: برخی از مبتلایان به کرونا که بهبود یافته‌اند شاید دارای فشار خون، دیابت یا برخی بیماری‌های دیگر زمینه‌ای نیز باشند که این عزیزان شرایط اهدای پلاسما را ندارند. خانم‌ها فقط آنهایی که سابقه بارداری نداشته و یا مجرد هستند و همچنین آقایان بین سنین ۱۸ تا ۶۰ سال برای اهدای پلاسما در اولویت قرار دارند.

سازمان انتقال خون ایران بر اساس اساسنامه متولی تهیه و توزیع خون و فرآورده‌های آن برای مصرف در بیماران است و باید خون و فرآورده‌های خون برای شرایط ویژه را داشته باشد و به عنوان یک وظیفه سازمانی از اوایل اردیبهشت ماه امسال شروع به جمع آوری پلاسمای بهبود یافتگان نموده است.