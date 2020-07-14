۲۳۰۰ تخته فرش خارجی و قاچاق امسال در محمودآباد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شریعت پیش ازظهر سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت، موجب از بین رفتن آثار سیاست‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای دولت می‌شود.

وی مهمترین آثار قاچاق را عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان و کاهش سرمایه گذاری در صنایع و کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال دانست و افزود: و با توجه به آنکه صنایع تولیدی داخلی مجبورند از ظرفیت‌های داخلی و موجود فعالیت نماید در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می‌شود.

وی گفت: بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نیست و قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می‌زنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان محمودآباد کنترل مبادی ورودی کالا در مرزها و بویژه توجه به واحدهای تولیدی داخلی بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا ست. در سایه توجه به تولیدات داخلی و ارتقا کیفیت محصولات تولید شده، بی شک شاهد کاهش رغبت مردم به خرید محصولات قاچاق وارداتی خواهیم بود.

فرماندار شهرستان محمودآباد تصریح کرد: مقدار چهار هزار و ۲۷۱ لیتر مشروبات الکلی، هزار و ۷۸۰ عدد تجهیزات ماهواره‌ای، ۷۶ قبضه سلاح شکاری، هفت هزار و ۶۴۴ عدد انواع مواد محترقه، دو هزار و ۸۷ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، ۳۶ هزار نخ انواع سیگار و ۵۰ پاکت انواع تنباکو به ارزش ریالی بیش از شش میلیارد ریال کشف شد.

وی افزود: همچنین مقادیری کیلو گرم ماهی خاویاری و ۶۴۳ قطعه ماهی استخوانی در سال ۹۸ و سه ماهه اول سال جاری در حوزه قاچاق کالاو ارز شهرستان محمودآباد کشف و ضبط شد.

وی افزود: در سه ماهه اول سالجاری ۹۹ در حوزه قاچاق کالاو ارز ۴۶ لیتر مشروبات الکلی دست ساز، ۱۰ بطر خارجی، سه تن چوب جنگلی قاچاق و یک قبضه سلاح جنگی، و یک قبضه شکاری و ۷ عدد فشنگ و دو هزار و ۳۷۰ تخته فرش خارجی کشف شد.