آزادسازی ۲۱ هکتار از اراضی ملی شهرستان گناباد

مجتبی محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۱۵ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان گناباد به ارزش تقریبی بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال از دست متصرفان، آزادسازی شد.

وی افزود: در نتیجه گشت‌های مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان گناباد، مشارکت شهروندان و آرا صادره از محاکم قضائی طی سال ۹۷ تا ۹۹، میزان ۵۰ هکتار از اراضی ملی این شهرستان، رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.

جلوگیری از تصرف ۲۶۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد گفت: با رویکرد فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم و جوامع محلی و رعایت اصل پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه منابع طبیعی و با تلاش مأمورین یگان حفاظت، از تصرف ۲۶۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی جلوگیری شد.

محرابی با بیان اینکه در سه سال گذشته، ۳۷ فقره پرونده تخلف در سطح ۵۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی، تشکیل و پیگیری شد، بیان کرد: منابع طبیعی به عنوان انفال و متعلق به عموم مردم است و همه باید نسبت به حفظ و نگهداری جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز حساسیت به خرج دهند.