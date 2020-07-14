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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۷

استاندار لرستان:

تمدید محدودیت‌ها در لرستان/ برگزاری مراسم عروسی و ترحیم جرم است

تمدید محدودیت‌ها در لرستان/ برگزاری مراسم عروسی و ترحیم جرم است

خرم‌آباد- استاندار لرستان، گفت: تمام محدودیت‌های مصوب در جلسه پانزدهم تیر ماه ستاد کرونا در استان به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز سه شنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا لرستان، گفت: برگزاری هرگونه مراسم عروسی و ترحیم در سطح استان جرمِ مشهود محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با صاحبان مراسمات ترحیم و عروسی در سطح استان، گفت: برگزاری اینگونه مراسمات مصداق به خطر انداختن جان مردم و جرمِ مشهود است و فرمانداران، نیروی انتظامی و دادستانی در سطح استان باید ضمن تعطیلی مراسمات ترحیم و عروسی، با صاحبان آن برخورد قانونی لازم را به عمل آورند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: تمام محدودیت‌های مصوب در جلسه پانزدهم تیر ماه ستاد به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید و دستگاه‌های نظارتی موظف هستند نظارت لازم را بر اجرای دقیق مصوبات داشته باشند.

خادمی، ادامه داد: اصناف و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ضمن برخورد قانونی با متخلفین، نسبت به پلمپ کردن کافی نت‌ها و چاپخانه‌هایی که اعلامیه و بنر مراسم ترحیم چاپ می‌کنند اقدام کرده و با کمک نیروی انتظامی و شهرداری، بنرهای مراسمات ترحیم را از سطح شهرهای استان جمع آوری کنند.

وی، تاکید کرد: همه سالن‌های آرایش و زیبایی در سطح استان از امروز تعطیل است و اصناف نظارت و اقدام لازم را در این خصوص صورت دهد.

استاندار لرستان، گفت: با توجه به شرایط ویژه استان و در صورت تداوم وضع موجود، تمهیداتی در خصوص محدودیت‌های جدید در ابتدای هفته آینده ابلاغ می‌شود.

کد مطلب 4973862

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