به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز سه شنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا لرستان، گفت: برگزاری هرگونه مراسم عروسی و ترحیم در سطح استان جرمِ مشهود محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با صاحبان مراسمات ترحیم و عروسی در سطح استان، گفت: برگزاری اینگونه مراسمات مصداق به خطر انداختن جان مردم و جرمِ مشهود است و فرمانداران، نیروی انتظامی و دادستانی در سطح استان باید ضمن تعطیلی مراسمات ترحیم و عروسی، با صاحبان آن برخورد قانونی لازم را به عمل آورند.



استاندار لرستان، تصریح کرد: تمام محدودیت‌های مصوب در جلسه پانزدهم تیر ماه ستاد به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید و دستگاه‌های نظارتی موظف هستند نظارت لازم را بر اجرای دقیق مصوبات داشته باشند.

خادمی، ادامه داد: اصناف و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ضمن برخورد قانونی با متخلفین، نسبت به پلمپ کردن کافی نت‌ها و چاپخانه‌هایی که اعلامیه و بنر مراسم ترحیم چاپ می‌کنند اقدام کرده و با کمک نیروی انتظامی و شهرداری، بنرهای مراسمات ترحیم را از سطح شهرهای استان جمع آوری کنند.

وی، تاکید کرد: همه سالن‌های آرایش و زیبایی در سطح استان از امروز تعطیل است و اصناف نظارت و اقدام لازم را در این خصوص صورت دهد.

استاندار لرستان، گفت: با توجه به شرایط ویژه استان و در صورت تداوم وضع موجود، تمهیداتی در خصوص محدودیت‌های جدید در ابتدای هفته آینده ابلاغ می‌شود.