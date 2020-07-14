مهرداد ویسکرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اعلام نرخ بیکاری در لرستان، اظهار داشت: مشکل اصلی استان لرستان عدم استفاده بهینه از منابع خدادادی بوده که در اختیار این استان قرار گرفته شده است.

ضعف مدیریت یکی از علت‌های اصلی نرخ بالای بیکاری در لرستان

وی با اشاره به ظرفیت‌های آب، معادن، مراتع، گردشگری و… در لرستان، عنوان کرد: عدم استفاده از این ظرفیت‌ها به ضعف مدیریتی نه فقط حالا، که در سال‌های گذشته هم بر می‌گردد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متأسفانه ضعف مدیریتی را در سال‌های متمادی در لرستان شاهد بوده‌ایم، بیان داشت: عدم پیگیری مناسب برای رفع مشکلات استان از سوی نماینده‌ها در مجلس نیز دیگر از علت‌های این امر محسوب می‌شود.

ویسکرمی با بیان اینکه نماینده‌ها به جای پرداخت به کارهای جزئی و بی ارزش مانند جابجا کردن مدیران، باید برای رفع مشکلات مردم اقدام می‌کردند، افزود: متأسفانه در این رابطه پیگیری خوبی از طرف نماینده‌ها صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه همچنین مدیران اجرایی ما جهادی کار نکرده‌اند و هنوز جز تعداد کمی، جهادی کار نمی‌کنند، عنوان کرد: همچنین ساختار غلط بودجه کشور یکی دیگر از دلایل وجود مشکلات در لرستان است، متأسفانه برای مناطق محروم تمهیدات لازم برای تأمین اعتبار دیده نشده است.

مدیران باید از خواب غفلت بیدار شوند

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، افزود: این عوامل موجب شده که در آمار بیکاری، فقر، فلاکت و… استان در رتبه برتر کشور قرار گیرد.

ویسکرمی با تاکید بر اینکه آنچه که به ما به عنوان نماینده مربوط بوده پیگیر هستیم تا از مدیران کار بخواهیم، گفت: اگر شد با خواهش و اگر هم این امر از سوی مدیران تحقق پیدا نکرد فشار و جایگزینی مدیران بهتر را مدنظر قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه مدیران باید از خواب غفلت بیدار شوند و جهادی تر کار کنند، گفت: برای ما قابل قبول نیست کسی مدیریتی را اشغال کرده باشد و فعالیت مناسب و در شأن خود را انجام ندهد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما به عنوان نهاد نظارتی در مجلس پیگیری خواهیم کرد و در این رابطه اقدامات خوبی هم در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: روز گذشته با معاون وزارت بهداشت برای پیگیری و رفع مشکلات بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی خرم آباد داشتیم.

ویسکرمی با بیان اینکه توافقات اولیه در این رابطه انجام شد، بیان داشت: امیدواریم موانع پیش روی این پروژه با کمک قرارگاه خاتم حل شود و عملیات اجرایی آن شروع شود.

وی، تاکید کرد: امسال برای این پروژه اعتباری در نظر گرفته شده و امیدواریم تخصیص لازم داده شود تا ساخت بیمارستان در اسرع وقت به اتمام برسد.

پیگیری برای رفع مشکلات پارسیلون

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به پروژه دهکده گردشگری اشاره کرد و گفت: گره‌های خوبی از کار این پروژه باز شده و قرار است که معبر این پروژه احداث شود.

ویسکرمی، تصریح کرد: امسال برای این پروژه نیز اعتباری در نظر گرفته شده و پیگیر اجرای این طرح هستیم چرا که ظرفیت اشتغالزایی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر را با گذشت زمان خواهد داشت.

وی همچنین به پیگیری برای حل مشکلات شرکت صدر فولاد خرم آباد اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که با کمک استانداری بانک این شرکت را تملک و آن را به سرمایه گذار جدید واگذار کند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جلساتی را در خصوص پارسیلون خرم آباد برگزار کرده‌ایم، افزود: چند روز پیش با هلدینگ مربوطه جلساتی را برگزار کرده‌ایم تا مشکل بدهی و گره‌های کوری که در رابطه با این صنعت وجود دارد رفع شود.

ضرورت دفاع از حق مردم و حذف دست‌های فاسد

ویسکرمی با بیان اینکه همچنین برنامه ریزی و پیگیری برای تکمیل و واگذاری شیلات سپیددشت به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: امیدواریم با این اقدامات بتوانیم شاهد افتتاح این طرح باشیم چرا که ظرفیت اشتغالزایی هزار مورد به صورت مستقیم و چند هزار شغل به صورت غیر مستقیم را خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری برای تخصیص اعتبار پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد، بیان داشت: خوشبختانه برای این کتابخانه ۱۰ میلیارد اعتبار در نظر گرفته شد، امیدواریم با اختصاص این میزان اعتبار پروژه امسال تمام شود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیگیری حق آبه لرستان از وزیر نیرو نیز یکی دیگر از مطالبات جدی ما خواهد بود.

ویسکرمی، تاکید کرد: رشد استان لرستان با توجه به حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی تحقق می‌یابد، این حوزه‌ها می‌توانند استان را در همه حوزه‌ها خودکفا کنند.

وی همچنین از پیگیری برای ایجاد شعبه مستقل بنیاد مستضعفان در لرستان خبر داد و گفت: با این امر می‌توان بهتر از نهادهای انقلابی در توسعه استان و سرمایه گذاری استفاده کرد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، گفت: تاکید من دفاع از حق مردم و حذف دست‌های فاسد و رانت خوار است، اقدامات خود را در این رابطه نیز شروع کرده‌ایم و پیگیری جدی تر را نیز خواهیم داشت.