افزایش سرمایه گذاری در استان های کم برخوردار از مصادیق عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت ظهر سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: سفرهای استانی به دو هدف مشخص شامل دیدار مردم و استماع مشکلات آنان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش از سفرها، بررسی‌ها انجام می‌شود، بیان کرد: برای ۱۷ پروژه در استان حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که از این مقدار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهور بیان کرد: اگر در انجام پروژه‌ها ناتوان هستیم به مردم گزارش می‌دهیم.

وی بیان کرد: در سایر استان‌ها با وسعت مشکلات دو هزار مسکن احداث شد اما در چهارمحال و بختیاری به برکت شهدا دو هزار و ۴۴۰ واحد مسکن محرومان احداث می‌شود.

وی گفت: چهارمحال و بختیاری به دلیل استعدادهایی که دارد، باید مورد توجه سرمایه گذاری بیشتر قرار گیرد که اعتقاد داریم عدالت این است که سرمایه‌گذاری در استان‌هایی باشد که رسیدگی کمتر بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهور بیان کرد: لذا یک هزار واحد مسکن دیگر در استان در نظر گرفته می‌شود تا کار بیشتری انجام شود که انتظار همین است.

وی گفت: در استان ۱۷ طرح و پروژه در حوزه صنعت و معدن تعریف شده است.

وی تاکید کرد: دولت برنامه ریز و سیاست گذار است و باید در این حد کار کند بلکه باید مردم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری تلاش کنند پس با منابع دولتی و غیردولتی تجهیز منابع کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهور گفت: دو هزار و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان اعتبار با مساعدت مدیران استان اختصاص می‌یابد و می‌توانیم در سال جاری ۱۲ هزار و ۳۴۴ هزار شغل فراهم کنیم که یکی از اهداف سفر است.