دبیرکل شورای همکاری بر ضرورت پایان حملات به یمن متمرکز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهامات بی اساس «نایف الحجرف» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در خصوص یمن، اظهار داشت: به دبیرکل جدید شورای همکاری خلیج فارس توصیه می‌کنیم به جای ادامه روند فرافکنی، اتهام زنی و ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در پیروی از نقش مخرب برخی از اعضای این شورا، تمرکز خود را بر ضرورت توقف حملات ائتلاف متجاوزان به زنان و کودکان یمنی و کمک به حل بحران یمن از طریق گفتگوهای یمنی - یمنی بگذارد.

وی افزود: برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس اکنون در فضایی مرعوبانه بر خلاف خواست ملت های عربی و اسلامی منطقه، نسبت به مسائل و تهدیدات اصلی جهان اسلام و ملت مظلوم فلسطین از جانب ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کرده‌اند و به بمباران مردم مقاوم و صبور یمن و محاصره ظالمانه این کشور و جلوگیری از رساندن آذوقه، سوخت و دارو جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا پرداخته‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: نحوه برخورد سعودی‌ها و دولت مستعفی منصور هادی با ابتکار دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر توقف درگیری‌ها در سراسر جهان از جمله یمن، گویای موضع ریاکارانه این متجاوزان است که علی‌رغم آتش بس ادعایی، به بمباران‌های وحشیانه خود ادامه داده و با رد طرح صلح یمن از سوی نماینده دبیرکل، همچنان بر تلاش برای حل نظامی این بحران اصرار دارند و تلاش می‌کنند برای منحرف کردن توجهات جهانیان از تجاوزگری هایشان، دیگران را متهم کنند.