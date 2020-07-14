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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۴

اولین تصاویر داخل ناو سوخته آمریکایی منتشر شد

اولین تصاویر داخل ناو سوخته آمریکایی منتشر شد

برخی رسانه ها اقدام به انتشار تصاویری از ناو «یو اس اس بونهوم ریچارد» که در سواحل کالیفرنیا گرفتار آتش سوزی شده بود منتشر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز رویترز خبر داده بود که  با وجود تلاش صدها آتش نشان برای خاموش کردن آتش سوزی ناو «یو اس اس بونهوم ریچارد»، این ناو جنگی همچنان در آتش می سوزد و تلاش‌ها برای پایان دادن به این ماجرا وارد دومین روز خود شده است.

در همین حال لحظاتی پیش برخی رسانه ها اقدام به انتشار تصاویری از این ناو سانحه دیده کرده اند. 

این ناو که قابلیت حمل ۲۰ جنگنده اف ۳۵ را دارد یکی از جنگ افزارهای مهم ارتش آمریکا محسوب می‌شود اما با این وجود رسانه‌ها و دولت آمریکا نوعی سیاست سکوت خبری را در مورد آن در پیش گرفته‌اند در حالی که در خصوص بروز حوادث به مراتب کوچک‌تر در ایران هیاهوی رسانه‌ای گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی و همچنین رسانه‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره آن به راه می‌افتد.

کد مطلب 4973877
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • ج IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      18 3
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      ترامپ قاتل است باید محاکمه شود و محکوم به مرک شود تا عدالت بر قرار شود حتمآ
    • shaban IR ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      2 6
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      بنظرم این کار آتش سوزی ناو از سوی حکومت آمریکا( بویژه ترامپ مکار) با همکاری سنا و کنگره هستش و هدف نهائی آن بنوعی انحراف افکار عمومی مردم آمریکا ( بخصوص ایالت کالیفرنیا) از اعتراضات اخیر است
      • IR ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
        3 0
        من و تو و بی بی سی چرا خفه شدن؟؟ آهان فعلا دارن از قرارداد 25 ساله میسوزن وقت ندارن
    • محمد IR ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      5 2
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      چوب خدا صدا نداره وقتی بخوره دوا نداره

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