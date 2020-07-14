اولین تصاویر داخل ناو سوخته آمریکایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز رویترز خبر داده بود که با وجود تلاش صدها آتش نشان برای خاموش کردن آتش سوزی ناو «یو اس اس بونهوم ریچارد»، این ناو جنگی همچنان در آتش می سوزد و تلاش‌ها برای پایان دادن به این ماجرا وارد دومین روز خود شده است.

در همین حال لحظاتی پیش برخی رسانه ها اقدام به انتشار تصاویری از این ناو سانحه دیده کرده اند.

این ناو که قابلیت حمل ۲۰ جنگنده اف ۳۵ را دارد یکی از جنگ افزارهای مهم ارتش آمریکا محسوب می‌شود اما با این وجود رسانه‌ها و دولت آمریکا نوعی سیاست سکوت خبری را در مورد آن در پیش گرفته‌اند در حالی که در خصوص بروز حوادث به مراتب کوچک‌تر در ایران هیاهوی رسانه‌ای گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی و همچنین رسانه‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره آن به راه می‌افتد.