به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه ظهر سه شنبه در جلسه تبصره یک ماده یک اراضی کشاورزی استان که با حضور فرخ زاد معاون امور عمرانی استانداری قزوین، نیازی معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشور در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: در بحث کمیسیون یک ماده یک خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های مربوطه؛ طرح‌های مهمی در راستای حل مشکل بهره برداران و توسعه بخش کشاورزی تصویب و اجرا شده است.

وی افزود: طی دو سال گذشته با نظم و ترتیبی که به جلسات داده شده؛ شرایط خوبی برای رسیدگی به پرونده‌ها در استان ایجاد شده که توانسته راهگشای حل مشکل بهره برداران باشد.

خمسه تصریح کرد: قزوین با دارا بودن دشت حاصلخیز زمینه و بستر مناسبی در بخش کشاورزی دارد و تمام تلاش ما پایداری و حفظ تولید در این منطقه است.

وی اظهار کرد: با هدف گذاری بلند مدت می‌توان استان قزوین را در تولید محصولات کشاورزی از میزان ۴ درصد افزایش داد.