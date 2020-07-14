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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

معاون حفاظت آب منطقه ای مازندران:

ذخیره آب سدهای مازندران ۵ میلیون مترمکعب کمتر از پارسال است

ذخیره آب سدهای مازندران ۵ میلیون مترمکعب کمتر از پارسال است

ساری- معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای مازندران گفت: ذخیره آب در سدهای استان نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج میلیون مترمکعب کمتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس نیری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سدهای مازندران ذخیره داریم گفت: این رقم معادل ۵۵ درصد از حجم فعلی سدهای استان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود پنج میلیون متر مکعب کمتر است.

نیری در مورد سدهای شهید رجایی و البرز به عنوان دو سد مهم استان گفت: در سد شهید رجایی هم اکنون ۱۱۵ و در سد البرز ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره داریم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ میلیون کمتر است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بارندگی در طی ۹ ماه اول سال آبی جاری گفت: تاکنون ۶۱۵ میلی متر بارندگی در استان اتفاق افتاده که نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش نشان می‌دهد که البته بیشترین کاهش مربوط به شرق استان بوده که رقمی معادل ۱۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.

معاون حفاظت و بهره برداری در پایان با تاکید بر محدودیت آب ذخیره شده در سدها و آببندان های استان خواستار صرفه جویی در مصرف آب از سوی کشاورزان شد و گفت: انتظار داریم کشاورزان در این امر مهم با مأمورین تقسیم و توزیع آب این شرکت همکاری تا بتوانیم این سال آبی را به خوبی پشت سر گذاریم.

کد مطلب 4973886

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