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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۳

 مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان خبر داد: 

تخصیص ۴ مرکز بهداشت در اصفهان برای تشخیص سرپایی بیماران کرونایی

تخصیص ۴ مرکز بهداشت در اصفهان برای تشخیص سرپایی بیماران کرونایی

اصفهان- مسئول بیماری های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان گفت: ۴ مرکز بهداشت در کلان شهر اصفهان به بیماران مبتلا به کرونا تخصیص یافته است که موارد مشکوک با علائم خفیف به این مراکز ارجاع می شوند.

رضا فدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه درباره شیوع کرونا در مراکز بهداشت استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر عمده ترین خدمت کادر بهداشت استان اصفهان نظارت بر گروه‌های آسیب پذیر در برابر بیماری کرونا است.

وی افزود: افرادی دارای سابقه بیماری‌های زمینه‌ای اعم از دیابت، فشارخون و بیماری‌های مزمن ریوی توسط کادر بهداشت کنترل و نظارت می‌شوند.

مسئول بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت اصفهان بیان داشت: چهار مرکز بهداشت در کلان شهر اصفهان به بیماران مبتلا به کرونا تخصیص یافته است که موارد مشکوک با بررسی کادر بهداشت به این مراکز ارجاع داده می‌شود.

وی اضافه کرد: در سایر شهرستان‌های استان اصفهان هم حداقل یک مرکز بهداشت به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص یافته است.

فدایی با اشاره به نمونه گیری افراد مشکوک به کرونا در مراکز بهداشت مرجع این بیماری تصریح کرد: هدف از اقدامات مراکز بهداشت عدم مراجعه بیماران با علائم خفیف به بیمارستان است تا به صورت سرپایی مراحل درمانی در منزل طی شده و با نظارت کادر بهداشت بهبودی حاصل شود.

وی تاکید کرد: بهترین راه مصونیت از بیماری کرونا اقدامات پیشگیرانه است و لازم است شهروندان نسبت به استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری فیزیکی دقت کنند.

کد مطلب 4973892

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
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      پاسخ
      با سلام از مدیر هنرستان فضیلی واقع در خیابان ارباب اصفهان بعلت تعطیل نکردن این هنرستان ومجبور کردن کادر هنرستان به حضور در این هنرستان وهمچنین مجبور نمودن دانش اموزان به حضور در این هنرستان شکایت می گردد از اداره بهداست استان درخواست برخورد با این مدیر متخلف وپلمپ این هنرستان را داریم.

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