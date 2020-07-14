نظارت بر اصناف و مراکز پرتجمع در خلخال تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی خلخال با اشاره به برخورد جدی با دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در صورت کوتاهی در اجرای محدودیت‌های پیشگیرانه از بیماری کرونا، عنوان کرد: با توجه به اینکه، فعالیت دستفروشان، ضایعاتی‌ها و موارد سد معبر در خلخال افزایش یافته لذا رسیدگی به این موارد برای مقابله با گسترش کرونا در این شهرستان جزو وظایف دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

وی از افزایش روند ابتلاء به بیماری کرونا در این شهرستان اظهار نگرانی کرد و گفت: برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا نظارت بر اصناف، اماکن خدماتی عمومی و مراکز خرید پر تجمع از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر بازرسی‌ها از این اماکن به درستی انجام نشود ویروس کرونا به سرعت در این شهرستان گسترش خواهد یافت.

فرماندار شهرستان خلخال از افزایش قیمت ماسک و مواد ضدعفونی کننده در این شهرستان گلایه کرده و افزود: رسیدگی به قیمت‌ها بر عهده دستگاه‌های نظارتی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی است تا با کاهش قیمت ملزومات مقابله با کرونا شاهد استفاده عموم مردم از ماسک و مواد ضدعفونی کننده در سطح شهرستان باشیم.

بابایی استفاده از ماسک توسط کارکنان ادارات را امری مهم در راستای فرهنگسازی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه دانست و بیان کرد: ادارات با ممانعت از ورود افراد بدون ماسک به این نهادها می‌توانند ضرورت استفاده از آن را برای مردم توجیه کنند و این رویه می‌تواند جامعه را به سمت سلامت و پیشگیری از این بیماری مهلک هدایت کند.

وی بر برنامه ریزی جهت تأمین ملزومات بهداشتی (ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده) برای ۶ ماه دوم سال تاکید کرد و اذعان داشت: با توجه به اینکه بیماری کرونا با توجه به برآوردهای انجام شده تا دو سال در کشور وجود خواهد داشت لذا اتخاذ تدابیر برای تهیه و تأمین ملزومات پیشگیری از آن در طول سال از سوی نهادهای اجرایی و دستگاه‌های مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه ضروری و مهم است.

فرماندار شهرستان خلخال از اهمیت رسانه‌ها و فضای مجازی در بحث فرهنگسازی مقابله با کرونا سخن گفت و افزود: رسانه‌ها و فضای مجازی وظیفه سنگین و مهم فرهنگسازی رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم در جامعه را بر عهده دارند و می‌توانند با تولید برنامه‌ها و مستندات از خطرات این بیماری و ضرورت استفاده از ماسک را برای مردم تبیین کرده و این امر را در جامعه نهادینه کنند. ‌