دوپینگ اسب دوانی را نابود کرده است/ پیکره هیئت سوارکاری بزرگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خلیلی ظهر سه شنبه در جلسه انتخاب رئیس هیئت سوارکاری گلستان اظهارکرد: نگاه به اسب دوانی فقط به ورزش نیست و عده زیادی از هموطنان رزق و روزی خود را از این طریق تامین می‌کنند، لذا اقتصاد این ورزش بسیار مهم است.

وی افزود: این امر کار را سخت می‌کند زیرا اگر در سایر ورزش ها فقط مدال مهم باشد، این ورزش زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خلیلی ادامه داد: چهار سال است که عضو فدراسیون ورزشی اسب جهان شده و باید پروتکل ها و استانداردها را رعایت کنیم در غیر این صورت سرمایه‌گذاری به جایی نخواهد رسید.

وی بیان کرد: آورده ادارات کل ورزش و وزارت در مورد اسب دوانی قابل توجه نیست و با شعار نمی توان گفت که مهد اسب دوانی هستیم بلکه باید آن را در عمل اثبات پاک کنیم.

خلیلی اضافه کرد: وقتی اسب دوانی از خود جا و مکان ندارد چگونه می توان گفت مهد ورزش هستیم و بی مایه فطیر است.

رئیس فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: استخر، ورزشگاه و غیره برای رشته های مختلف داریم و برای اسب دوانی هم باید مجموعه ای در اختیار استان باشد و با اجاره کار پیش نمی‌رود.

وی بیان کرد: به جای اینکه را انرژی را صرف همدیگر کنیم باید آن را برای کار مثبت در زمینه اسب دوانی هزینه کرد.

خلیلی اظهارکرد: می توان از ظرفیت استاندار و نمایندگان در این زمینه استفاده کرد تا مجموعه ها را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه باید رفتار صحیح سازمانی داشته باشیم، گفت: مدیریت یعنی جنگ و باید زیر فرماندهی یک شخص انسجام ایجاد شود و از تک روی ها به شدت پرهیز کنیم.

خلیلی با اشاره به مشکلات قانونی و حسابرسی ها، افزود: هیچ جای کشور نمی بینیم که ترنور مالی در یک نهاد عمومی غیردولتی وجود داشته باشد ولی حسابرسی روی آن گزارش ندهد، این اشکال قانونی است که باید سریعتر برطرف شود.

رئیس فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: باید ساختار اسب دوانی تغییر کند، اسب دوانی گلستان بزرگ شده اما پیکره هیئت سوارکاری خیلی کوچک است.

وی تصریح کرد: همچنین چارت سازمانی خوب با حضور نیروهای جوان هم به کارگیری شود و در زمینه‌های مختلف برنامه آموزشی، مالی، سیستم اطلاعاتی و غیره ساختارها درست شود.

خلیلی گفت: اسب اسب دوانی باید در خارج بدود و ما باید بین المللی فکر کنیم.

وی با بیان اینکه دوپینگ اسب دوانی را نابود می کند، تصریح کرد: ۶۴۷ میلیون تومان جریمه دوپینگ اسب دوانی بوده که مجموعاً ۶ نفر بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جریمه داشتند که باید در این زمینه همت انجام داد زیرا وزش اسب دوانی غیرشرعی شده و ممکن است به جای «پیش‌بینی» عنوان قمار را روی آن بگذارند.

گفتنی است در این جلسه ناصر رزاقیان برای چهار سال سکان دار هیئت سوارکاری گلستان شد.