برنامه ویژه بسیج برای رفع مشکل آب شرب روستائیان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی ظهر امروز در شورای برنامه‌ریزی خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پس از شیوع ویروس کرونا رفتارهای متفاوتی از ملل مختلف دیده شد و کشورهایی که ادعای رفتار بشر دوستانه داشتند، رفتارهای غیر فرهنگی از خود نشان دادند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: دولت‌ها نیز نتوانستند در مسائل درمانی موفق شوند و حتی سالمندان را بستری نمی‌کردند اما ایران که مدام در تحریم و فشار بوده در این بین خوش درخشید.

وی افزود: مردم در ماجرای کرونا و کمک‌های مومنانه رفتار کریمانه‌ای نشان دادند که این از فرهنگ غنی ملت ماست و نشان داد که ما در بحران‌ها بهتر کنار هم قرار می‌گیریم.

وی در ادامه از تدوین طرح محرومیت زدایی ملی توسط بسیج سازندگی خبر داد و افزود: در دو بعد اجتماعی و فردی این طرح را پیش خواهیم گرفت تا مشارکت و همکاری مردم و مسئولان را افزایش دهیم تا بتوانیم با یکدیگر هم افزایی داشته باشیم.

زهرایی با بیان اینکه طرح محرومیت زدایی اهدافی همچون هدفمند کردن ظرفیت‌ها و متمرکز کردن گروه‌های جهادی را به دنبال دارد گفت: تعریف واحدی از محرومیت زدایی ارائه دادیم تا انرژی گروه‌های جهادی هدر نرود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اعلام انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های مختلف در راستای این طرح بیان کرد: نیمی از ظرفیت‌ها را در مسئله تأمین آب شرب روستاییان کشور قرار می‌دهیم تا یک مسئله به نتیجه برسد و مردم تغییری حس کنند.

وی در پایان موضوع مسکن محرومان و زیرساخت‌های اشتغال را از دیگر محورهای طرح کلان محرومیت زدایی عنوان کرد و تصریح کرد: روستاها و حاشیه شهرها در اولویت ما هستند.