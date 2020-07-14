طرح های اقتصادی شهرداری های خراسان جنوبی را حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ سید کمال الدین میر جعفریان با اعلام این خبر در دومین جلسه کار گروه استانی اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شهرداری های استان گفت:آماده هستیم تا از طریق اعطای تسهیلات به اجرای تمام طرحهای درآمدزای شهرداری ها که توجیه اقتصادی و فنی لازم را داشته باشند، کمک کنیم.

وی ادامه داد: این همراهی، ضمن ایجاد اشتغال پایدار به خودکفایی و کسب درآمدهای پایدار در شهرداری ها کمک شود.

وی از اعضای کار گروه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شهرداری ها در دقت و نظارت عالیه بر فرآیند تهیه و اجرای طرح های مصوب تشکر کرد.

در این جلسه پس از بررسی طرح های ارائه شده توسط شهرداری های استان با پرداخت تسهیلات از محل منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری های نهبندان و شوسف موافقت شد.

همچنین موافقت با پرداخت تسهیلات خرید کمپرسی برای شهرداری شوسف، تسهیلات اجرای طرح بازار سنتی شهرداری نهبندان، آزاد سازی مرحله سوم و چهارم تسهیلات احداث استخر ذخیره آب های سطحی شهرداری فردوس، مرحله سوم تسهیلات احداث سنگ شکن و شن شویی شهرداری عشق آباد و نیز تسهیلات مکمل طرح احداث سنگ شکن شهردای حاجی آباد از دیگر مصوبات این جلسه بود.