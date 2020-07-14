به گزارش خبرگزاری مهر، حرم مطهر رضوی، در آستانه ۲۳ ذی‌القعده که به روایتی سالروز شهادت امام رضا (ع) است، سیاه‌پوش شد.

بر اساس آنچه شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان آورده، ۲۳ ذی القعده روز زیارتی ثامن الحجج ذکر شده است.