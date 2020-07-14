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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۸

در آستانه روز زیارتی؛

حرم مطهر امام رضا(ع) سیاه‌پوش شد

حرم مطهر امام رضا(ع) سیاه‌پوش شد

مشهد - حرم مطهر رضوی، در آستانه ۲۳ ذی‌القعده که به روایتی سالروز شهادت امام رضا (ع) است، سیاه‌پوش شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، حرم مطهر رضوی، در آستانه ۲۳ ذی‌القعده که به روایتی سالروز شهادت امام رضا (ع) است، سیاه‌پوش شد.

بر اساس آنچه شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان آورده، ۲۳ ذی القعده روز زیارتی ثامن الحجج ذکر شده است.

کد مطلب 4973908

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