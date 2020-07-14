به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه تلویزیونی «بدون توقف»، این برنامه تلویزیونی که از شبکه سه سیما پخش می شود در دور جدید گفتگویی چالشی با موضوع دین‌داری خواهد داشت.

این برنامه با حضور حجت‌الاسلام ناصر رفیعی محمدی از امشب سه شنبه ۲۴ تیر بعد از خبر ساعت ۱۹ از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

برنامه چالشی ترکیبی «بدون توقف» به تهیه کنندگی رضا غلامحسین نژاد، کارگردانی رحیم صادقپور و سردبیری ابراهیم جلالیان کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیما است و به صورت روزانه روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از آنتن شبکه سه مهمان خانه‌ها می‌شود.