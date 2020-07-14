انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعطیلی یک هفته‌ای کلان شهر تهران اظهار داشت: با توجه به اینکه شیوع کرونا در پایتخت با روند افزایشی روبرو شده است در ستاد مقابله با کرونا تصمیم بر تعطیلی یک هفته‌ای برخی اماکن پر تجمع و پر خطر از جهت انتقال بیماری گرفته شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه تنها مرجع ابلاغ اطلاعیه‌های مربوط به تعطیلی‌های مرتبط با کرونا باید از سوی ستاد مقابله با کرونای استان صادر و ابلاغ شود گفت: اطلاعیه‌هایی که از سایر نهادها باشد مرجع قانونی ندارند.

محسنی بند پی عنوان داشت: اگر در روند شیوع کرونا کاهش محسوسی مشاهده نشود، تعطیلی‌ها یک هفته دیگر تمدید می‌شود لذا از همه مردم و شهروندان می‌خواهیم دستورالعمل‌ها ی ستاد مقابله با کرونا را جدی گرفته و به آن عمل کنند تا شاهد روند نزولی بیماری باشیم.

بر اساس این گزارش باشگاه‌های ورزشی بدنسازی و پر برخورد، شهربازی، استخرهای سرپوشیده، مراکز تفریحی آبی و فعالیت‌های آبی و مراسم عمومی مانند ترحیم، عروسی و همایش‌ها و همچنین کافه، قهوه خانه، چایخانه، باغ وحش، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، موزه و باغ موزه‌ها، تالارهای پذیرایی، دانشگاه‌ها، مدارس، حوزه‌های علمیه، مدارس شبانه روزی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، زبان سراها، کتابخانه‌ها و سایر آموزشگاه‌ها به جز دانشگاه‌ها و مدارس در استان تهران به مدت یک هفته تعطیل است که این تعطیلی از امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه آغاز شده است.