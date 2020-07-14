به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در چارچوب رایزنیهای منطقهای، روز جاری(سهشنبه) با «هشام شرف عبدالله» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در خصوص آخرین تحولات منطقه ای و یمن از طریق ویدئو کنفرانس گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره تنها راهکار حل بحران یمن را سیاسی میداند و در این خصوص همکاری سازندهای با طرفهای ذیربط یمنی و بینالمللی برای طرح صلح یمن داشته است.
ظریف افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است تنها راه ثبات و استقرار یمن، حفظ تمامیت ارضی، وحدت میان گروههای یمنی و انجام گفتگوهای فراگیر سیاسی میان گروهها و احزاب مختلف برای تشکیل دولت متحد و فراگیر است، زیرا یمن متعلق به همه گروههای یمنی است.
وی تداوم تجاوز و محاصره ظالمانه یمن توسط ائتلاف و توقیف کشتی های حامل مواد غذایی و سوخت در شرایط همه گیری ویروس کرونا را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علیرغم ایجاد محدودیتها و کارشکنیها به اتخاذ تدابیر لازم به منظور ارسال کمکهای انسانی جهت مقابله با گسترش ویروس کرونا ادامه میدهد و همانند گذشته، نهایت تلاش خود را برای پیشبرد روند مذاکرات صلح یمن با هدف رفع محاصره، برقراری آتش بس و از سرگیری مذاکرات سیاسی در رایزنیهای متعدد منطقهای و بینالمللی به کار میگیرد.
وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن نیز در این گفتگو ضمن تشکر و قدردانی از حمایتهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و کمکهای انسانی به مردم یمن ، گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی و میدانی یمن و چشم انداز آتی بحران یمن را برای وزیر امور خارجه کشورمان تشریح کرد و بر تلاش این کشور برای تحقق صلح و غلبه بر مشکلات انسانی ناشی از ویروس کرونا تاکید کرد.
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