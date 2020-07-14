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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۵

ظریف:

ایران همواره تنها راهکار حل بحران یمن را سیاسی می‌داند

ایران همواره تنها راهکار حل بحران یمن را سیاسی می‌داند

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره تنها راهکار حل بحران یمن را سیاسی می‌داند و در این خصوص همکاری سازنده‌ای با طرف‌های ذی‌ربط یمنی و بین‌المللی برای طرح صلح یمن داشته است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در چارچوب رایزنی‌های منطقه‌ای، روز جاری(سه‌شنبه) با «هشام شرف عبدالله» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در خصوص آخرین تحولات منطقه ای و یمن از طریق ویدئو کنفرانس گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره تنها راهکار حل بحران یمن را سیاسی می‌داند و در این خصوص همکاری سازنده‌ای با طرف‌های ذی‌ربط یمنی و بین‌المللی برای طرح صلح یمن داشته است. 

ظریف افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است تنها راه ثبات و استقرار یمن، حفظ تمامیت ارضی، وحدت میان گروه‌های یمنی و انجام گفتگوهای فراگیر سیاسی میان گروه‌ها و احزاب مختلف برای تشکیل دولت متحد و فراگیر است، زیرا یمن متعلق به همه گروه‌های یمنی است. 

وی تداوم تجاوز و محاصره ظالمانه یمن توسط ائتلاف و توقیف کشتی های حامل مواد غذایی و سوخت در شرایط همه گیری ویروس کرونا را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم ایجاد محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها به اتخاذ تدابیر لازم به منظور ارسال کمک‌های انسانی جهت مقابله با گسترش ویروس کرونا ادامه می‌دهد و همانند گذشته، نهایت تلاش خود را برای پیش‌برد روند مذاکرات صلح یمن با هدف رفع محاصره، برقراری آتش بس و از سرگیری مذاکرات سیاسی در رایزنی‌های متعدد منطقه‌ای و بین‌المللی به کار می‌گیرد.

وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن نیز در این گفتگو ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و کمک‌های انسانی به مردم یمن ، گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی و میدانی یمن و چشم انداز آتی بحران یمن را برای وزیر امور خارجه کشورمان تشریح کرد و بر تلاش این کشور برای تحقق صلح و غلبه بر مشکلات انسانی ناشی از ویروس کرونا تاکید کرد.

کد مطلب 4973918
محسن احدی

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