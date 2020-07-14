«اسلام دات کام» به حضرت عیسی (ع) در قرآن می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه هیسپان تی وی، برنامه «اسلام دات کام» در هر قسمت به موضوعات اساسی دین اسلام می پردازد و این بار عیسی (ع) در قرآن، را مورد بررسی قرار داده است.

عیسی (ع)، پیام رسان مسیحیت، از جایگاه والا و ویژه ای در بین مسلمانان برخوردار است. این برجستگی ویژه به این دلیل است که قرآن، کتاب مقدس مسلمانان در مناسبت های مختلف، بیش از ۱۰ بار نام این پیامبر را ذکر و تأیید کرده که وی توسط خداوند به عنوان پیامبر برگزیده شده است.

در این برنامه عنوان می شود که قرآن کریم عیسی (ع) را به عنوان یک مرد مقدس و عادل معرفی می کند، همچنین یکی از شریف ترین و نزدیکان خدا در این دنیا و آخرت است. او یک نشانه الهی برای مردم بود. در قرآن از معجزات او مانند صحبت در کودکی و در گهواره، زنده کردن مردگان، شفای بیمار و شفای نابینا یاد شده است.

در قرآن همچنین بیان شده است که عیسی (ع) هرگز کشته و یا به صلیب کشیده نشد، بلکه به بهشت صعود کرد و اکنون در کنار خدا است.

«اسلام دات کام» به تهیه کنندگی روح اله محقق و با اجرای سهیل اسعد چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به مدت ۲۵ دقیقه از شبکه هیسپان‌تی‌وی پخش می شود و پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ و جمعه ساعات ۴:۳۰، ۱۰:۳۰ بازپخش می شود.