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۱۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۱۲

تماشای دیدار تیم فوتبال امید برابر عربستان رایگان اعلام شد

تماشای دیدار تیم فوتبال امید برابر عربستان رایگان اعلام شد

فدراسیون فوتبال اعلام کرد تماشای دیدار دو تیم امید ایران با تیم امید عربستان که فردا در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر افزود:  برهمین اساس‏ روز چهارشنبه بلیت فروشی نخواهد شد و از علاقمندان و هواداران تیم فوتبال امید ایران دعوت می شود مسابقه دو تیم، از سری رقابتهای مقدماتی المپیک را بصورت رایگان تماشا و برای حمایت از ملی پوشان کشورمان در ورزشگاه آزادی حضور یابند.

دیدار برگشت تیم های فوتبال امید ایران و عربستان عصر فردا در شرایطی برگزار خواهد شد که صعود تیم عربستان به مرحله بعد رقابتهای مقدماتی المپیک پکن قطعی شده است اما تیم امید کشورمان از شانس بسیار اندکی برای صعود برخوردار است.

کد مطلب 497393

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