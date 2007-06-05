تماشای دیدار تیم فوتبال امید برابر عربستان رایگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر افزود: برهمین اساس‏ روز چهارشنبه بلیت فروشی نخواهد شد و از علاقمندان و هواداران تیم فوتبال امید ایران دعوت می شود مسابقه دو تیم، از سری رقابتهای مقدماتی المپیک را بصورت رایگان تماشا و برای حمایت از ملی پوشان کشورمان در ورزشگاه آزادی حضور یابند.

دیدار برگشت تیم های فوتبال امید ایران و عربستان عصر فردا در شرایطی برگزار خواهد شد که صعود تیم عربستان به مرحله بعد رقابتهای مقدماتی المپیک پکن قطعی شده است اما تیم امید کشورمان از شانس بسیار اندکی برای صعود برخوردار است.

