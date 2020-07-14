به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی ظهر امروز در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سپاه، بسیج و گروههای جهادی استان همواره در کنار مردم و مسئولان هستند و کاملاً در میدان عمل قرار دارند.
استاندار خراسان شمالی در ادامه از انعقاد تفاهم نامه به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان با بسیج سازندگی برای رفع محرومیت در استان خبر داد و بیان کرد: این قرارداد ۲ ساله است و طی آن نیمی از مبلغ را استان و مابقی را بسیج فراهم میکند.
وی با اشاره به لزوم افزایش مشارکتهای مردمی در اجرای پروژههای محرومیت زدایی افزود: نمیشود حرف از محرومیت زدایی زد و تا زمانی که یک روستا آب ندارد، به بخش دیگری از استان خدمات دهیم.
شجاعی ادامه داد: بنا داریم آب شرب تمام روستاهای فاقد لوله کشی آب در استان را طی سال جاری و سال آینده، تأمین کنیم لذا پایان سال آینده نباید روستایی در خراسان شمالی فاقد آب لوله کشی باشد.
استاندار خراسان شمالی در انتها گفت: نمیشود کف امکانات را برای روستاییان برقرار نکنیم و بعد بگوییم به شهر مهاجرت نکن لذا در حوزه بهداشت و درمان نیز باید امکانات این قشر تأمین شود و سپس به فکر آسفالت دوباره معابر بیفتیم.
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