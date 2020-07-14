انبار احتکار خوراک دام در چهارمحال و بختیاری کشف شد

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر احتکار خوراک طیور در یک انبار در شهرستان شهرکرد، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان به همراه مأموران سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صمت استان به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در بازرسی از این انبار ۲۰ تن خوراک طیور احتکار شده به ارزش دو میلیارد ریال کشف، متصدی انبار با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و انبار مذکور پلمب شد.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: طرح نظارت بر واحدهای صنفی در دستور کار پلیس قرار داشت و با هرگونه تخلف برابر مقررات قانونی برخورد می‌شود.