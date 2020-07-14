به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، دانش‌بنیان‌هایی که در حوزه تولید «کود» فعالیت می‌کنند برای ارائه ایده‌های خلاق خود دعوت شدند. این فراخوان توسط ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف حمایت از طرح‌های فناورانه تولید کود در کشور منتشر شده است.

در این فراخوان آمده است که دانش‌بنیان‌های فعال در حوزه تولید کودهای سولفات آمونیوم، سوپر فسفات تریپل، دی­ آمونیوم فسفات گرانوله، سولفات پتاسیم، کلرید پتاسیم، کودهای حاوی عناصر کم‌مصرف (آهن، روی، منگنز، مس، بور)، کودهای گوگردی، کودهای تلفیقی با بهره‌وری بالا و کودهای آلی می‌توانند طرح‌های خود را ارسال کنند.

این طرح‌ها باید مبتنی بر فناوری‌های داخلی باشد و نیازی فناورانه از کشور را رفع کند. دانش‌بنیان‌های دارای ایده تا ۵ مردادماه برای شرکت در این فراخوان همکاری فرصت دارند.