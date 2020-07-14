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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

سالن‌های تئاتر همچنان باز است/ تعطیلی منوط به ابلاغیه ستاد کرونا

سالن‌های تئاتر همچنان باز است/ تعطیلی منوط به ابلاغیه ستاد کرونا

مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد طبق سخنان رئیس روابط عمومی وزارت ارشاد و رایزنی‌های انجام شده، سالن‌های تئاتر همچنان فعال هستند.

محسن حسن‌زاده مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی درباره موضوع فعال بودن یا تعطیل شدن سالن‌های تئاتر بر اساس اعلام استاندار تهران، به خبرنگار مهر گفت: روال در خصوص تعطیلی یا فعال بودن سالن‌های تئاتر اینگونه بوده که ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغیه خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می‌داد و وزارت ارشاد نیز طی اطلاعیه‌ای موارد را به زیرمجموعه‌های خود اعلام می‌کرد.

وی تأکید کرد: طی گفتگویی که با آقای امیرزاده رئیس روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رایزنی‌هایی که داشتیم، هیچ ابلاغیه‌ای از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعطیلی سالن‌های تئاتری ارائه نشده است و بر این اساس سالن‌های تئاتر به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

حسن‌زاده در پایان سخنان خود تصریح کرد: تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا طبق قاعده قبلی ابلاغیه‌ای در خصوص تعطیلی سالن‌های تئاتر ارائه ندهد، سالن‌های تئاتر فعال خواهند بود.

کد مطلب 4973948
فریبرز دارایی

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