محسن حسن‌زاده مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی درباره موضوع فعال بودن یا تعطیل شدن سالن‌های تئاتر بر اساس اعلام استاندار تهران، به خبرنگار مهر گفت: روال در خصوص تعطیلی یا فعال بودن سالن‌های تئاتر اینگونه بوده که ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغیه خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می‌داد و وزارت ارشاد نیز طی اطلاعیه‌ای موارد را به زیرمجموعه‌های خود اعلام می‌کرد.

وی تأکید کرد: طی گفتگویی که با آقای امیرزاده رئیس روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رایزنی‌هایی که داشتیم، هیچ ابلاغیه‌ای از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعطیلی سالن‌های تئاتری ارائه نشده است و بر این اساس سالن‌های تئاتر به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

حسن‌زاده در پایان سخنان خود تصریح کرد: تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا طبق قاعده قبلی ابلاغیه‌ای در خصوص تعطیلی سالن‌های تئاتر ارائه ندهد، سالن‌های تئاتر فعال خواهند بود.