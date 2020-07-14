۶ شهر لرستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت امروز سه شنبه در ستاد استانی مدیریت کرونا در لرستان با تحلیل آماری چگونگی انتشار و شیوع کرونا در استان، اظهار داشت: از ۱۹ خرداد ماه امسال روند افزایشی شیوع ویروس کرونا در استان بر اساس آمارهای موجود را شاهد هستیم و ما نیز تمام ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی را در راستای کنترل و مهار ویروس کرونا به کار گرفته ایم.

وی، گفت: طبق آمارهای موجود، رنگ بندی شهرستان‌های ازنا، الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، دورود و الشتر قرمز است و بقیه شهرها زرد و تعداد کمی در وضعیت سفید به سر می‌برند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک برای همه افراد توصیه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، نیاز اساسی مردم برای استفاده از ماسک را برای مقامات استان به خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد و گفت: راهی به جز حساس کردن مردم به استفاده از اقلام محافظتی از جمله ماسک، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نداریم و همه باید در این زمینه به میدان بیایند و کمک کنند تا روز به روز شاهد رعایت اصول بهداشتی باشیم.