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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۶ شهر لرستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند

۶ شهر لرستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: شش شهر این استان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت امروز سه شنبه در ستاد استانی مدیریت کرونا در لرستان با تحلیل آماری چگونگی انتشار و شیوع کرونا در استان، اظهار داشت: از ۱۹ خرداد ماه امسال روند افزایشی شیوع ویروس کرونا در استان بر اساس آمارهای موجود را شاهد هستیم و ما نیز تمام ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی را در راستای کنترل و مهار ویروس کرونا به کار گرفته ایم.

وی، گفت: طبق آمارهای موجود، رنگ بندی شهرستان‌های ازنا، الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، دورود و الشتر قرمز است و بقیه شهرها زرد و تعداد کمی در وضعیت سفید به سر می‌برند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک برای همه افراد توصیه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، نیاز اساسی مردم برای استفاده از ماسک را برای مقامات استان به خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد و گفت: راهی به جز حساس کردن مردم به استفاده از اقلام محافظتی از جمله ماسک، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نداریم و همه باید در این زمینه به میدان بیایند و کمک کنند تا روز به روز شاهد رعایت اصول بهداشتی باشیم.

کد مطلب 4973958

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