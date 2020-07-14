علیپور شانس اول آقای گلی در پرسپولیس است/ دنبال رکوردزدن نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی ترابی در خصوص آخرین وضعیت خود گفت: خوشبختانه شرایط خیلی خوبی دارم و از طرفی شرایط پرسپولیس هم خوب است که بازی به بازی بهتر شدیم. همه بازیکنان تلاش میکنند تا وضعیت تیم بهتر از این هم بشود. ما باید نماینده خوبی برای هواداران که این روزها نمیتوانند به استادیوم بیایند باشیم. درست است که آنها کنار ما نیستند اما ما باید در هر بازی سه امتیاز را کسب کنیم تا آنها را خوشحال کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که خودش در این فصل گلهای ۳ امتیازی زیادی برای پرسپولیس زده و نقش تاثیر گذاری در روند فعلی این تیم داشته افزود: اول اینکه خدا را شکر که امسال سال خیلی خوبی برای من در پرسپولیس بود اما اینطور نیست که فقط من برای تیم امتیاز گرفته باشم. در پرسپولیس کار تیمی خیلی خوبی وجود دارد و همه بازیکنان تلاش میکنند تا هواداران شاد شوند.
بازیکن پرسپولیس در خصوص اینکه او شانس بالایی برای آقای گلی دارد و فکر میکند بتواند به این افتخار فردی و مهم دست پیدا کند خاطرنشان کرد: من در جدول آقای گل لیگ برتر ۱۰ گله هستم و فکر کنم ۲ گل با صدرنشین این جدول فاصله دارم اما همچنان علیعلیپور شانس اول آقای گلی در تیم ماست. مطمئناً او تلاش بسیار زیادی میکند تا برای پرسپولیس موثر بوده و گل بزند اما همه بازیکنان میدانند که قبل از هر چیز موفقیت تیم مهمتر است. آقای گلی مثل قهرمانی نیست که در تاریخ بماند و این قهرمانی است که از هر چیز دیگری مهمتر است.
ترابی در خصوص دیدار این هفته پرسپولیس مقابل فولاد افزود: فولاد تیم خیلی خوبی است و بازی سختی برای هر دو تیم خواهد بود. از طرف دیگر آقای نکونام تلاش زیادی برای این تیم کرده اما برای ۳ امتیاز به میدان میرویم و فکر میکنم اگر با برد از زمین بیرون بیاییم فاصله خیلی خوبی با رقبای دیگر داشته باشیم. نمیخواهم در خصوص فولاد صحبت کنم اما درباره تیم خودمان باید بگویم که مطمئناً اعضای کادرفنی نقاط ضعف و قوت حریف را میشناسند و ماهم تدابیر آنها را در زمین پیاده میکنیم تا سه امتیاز را بگیریم تا هواداران شاد شوند.
مهاجم پرسپولیس افزود: اگر برنده شویم ۸۰ درصد راه قهرمانی را رفتهایم. ما برای برد به زمین میرویم و اگر این بازی را هم ببریم در سایر بازیها هم همین روند را ادامه خواهیم داد. هواداران پرسپولیس همیشه دوست دارند که تیمشان برنده باشد. ما هم برای این مسئله تلاش میکنیم.
ترابی در مورد اینکه آیا پرسپولیس امسال از نظر امتیاز، رکورد شکنی میکند افزود: ما الان دنبال رکورد زدن نیستیم چرا که بازی به بازی پیش میرویم و در هر بازی برای سه امتیاز میجنگیم اما مطمئن باشید حتی اگر قهرمانی ما هم مسجل شود در سایر بازیها همچنان با همه توان و برای گرفتن امتیازات کامل بازی میکنیم. این را هم بگویم که در پرسپولیس وضعیت به شکلی است که بازی به بازی پیش میرویم و تلاش میکنیم تا سه امتیاز را بگیریم.
این بازیکن پرسپولیس درباره شوخیهایی که در فضای مجازی با فاصله پرسپولیس و رقبایش انجام شده و از آن تحت عنوان فاصله اجتماعی نام برده شده گفت: بله! من هم این شوخیها و کریها را که بین هواداران وجود دارد دیدهام. به هر حال هواداران ما حق دارند چراکه ما فاصله خودمان را در جدول رعایت کردیم. در کل برای همه مردم و ورزشکاران آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که هیچ بازیکنی از هیچ تیمی دچار بیماری کرونا نشود. امیدوارم که فصل را بدون مشکل و با سلامتی کامل به پایان برسانیم.
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