سینماها تعطیل نیست/ ادامه فعالیت با رعایت پروتکل بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی گفت: هرگونه تصمیمگیری درباره تعطیلی سینماها در سراسر کشور از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا به استانداریها تفویض اختیار شده و تصمیمات از این طریق اعلام میشود.
مسعود نجفی گفت: بلیت فروشی در درگاههای اینترنتی ادامه دارد و سینماها با رعایت پروتکلهای بهداشتی فعال هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات روابط عمومی سازمان سینمایی درباره ادامه فعالیت سینماها در حالی است که استاندار تهران شب گذشته در گفتگویی از اعمال محدودیتهای تازه در حوزه فعالیتهای فرهنگی و هنری در پایتخت خبر داده بود.
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