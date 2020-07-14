  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۹

سازمان سینمایی هم تکذیب کرد؛

سینماها تعطیل نیست/ ادامه فعالیت با رعایت پروتکل بهداشتی

سینماها تعطیل نیست/ ادامه فعالیت با رعایت پروتکل بهداشتی

مدیرکل اداره روابط عمومی سازمان سینمایی تأکید کرد: سینماها فعال است و بلیت فروشی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی گفت: هرگونه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی سینماها در سراسر کشور از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا به استانداری‌ها تفویض اختیار شده و تصمیمات از این طریق اعلام می‌شود.

مسعود نجفی گفت: بلیت فروشی در درگاه‌های اینترنتی ادامه دارد و سینماها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات روابط عمومی سازمان سینمایی درباره ادامه فعالیت سینماها در حالی است که استاندار تهران شب گذشته در گفتگویی از اعمال محدودیت‌های تازه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در پایتخت خبر داده بود.

کد مطلب 4973963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه