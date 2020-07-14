راه اندازی بخش بستری بیماران کرونایی در اورژانس بیمارستان پلدختر

علی صفدر سیاوشی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر از راه اندازی بخش دوم بستری بیماران کرونایی در اورژانس بیمارستان پلدختر خبر داد و اظهار داشت: افزایش آمار مبتلایان به بیماری کرونا و موارد نمونههای مثبت در پلدختر در حال وخیم شدن است.
وی افزود: بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر پاسخگوی افزایش تعداد افراد کرونایی و بستریها نیست و امکانات رو به اتمام است و در این صورت بیماران باید به مرکز استان ارجاع داده شوند که متحمل هزینه و سایر مشکلات برای خانواده و شبکه بهداشت شهرستان است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر گفت: نظام درمان شهرستان علی رغم کمبود امکانات و تجهیزات، درگیری کادر و پرسنل درمان با کرونا و خستگی کار اما با کمال افتخار با قوت به بیماران خدمات رسانی میکنند و در حال آماده باش هستند.
سیاوشی، تنها راه برون رفت از معضلات و مشکلات شرایط شیوع کرونا در پلدختر را رعایت پروتکلهای بهداشتی و همکاری مردم دانست و افزود: علت اصلی شیوع بی رویه ویروس کرونا در پلدختر، عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و عدم فاصله گذاری اجتماعی و مهمتر از آن تجمع مردم در مراسمهای عروسی و عزا است.
وی یادآور شد: تختهای بیمارستان پلدختر به طور کامل از بیماران کرونایی پرشده و این وضعیت نگران کننده است و به ناچار تعدادی از بیماران کرونایی بد حال در اورژانس بیمارستان بستری شدند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر از همه مردم خواست نسبت به سلامت خود و خانواده با رعایت پروتکلهای بهداشتی به جد احساس مسئولیت داشته باشند و به ویژه حتی المقدر تبریک و تسلیت مراسمهای عروسی و عزا به صورت تلفنی ابراز کنند و آن را به زمان فروکش کردن کرونا موکول کنند.
سیاوشی با بیان اینکه پروتکلهای بهداشتی به عادت تبدیل نشده است، گفت: مردم ویروس خطرناک کرونا را با توجه به سهل انگاریها، عادی انگاری و عادی پنداری به ویژه در برگزاری مراسمهای عروسی و ترحیم جدی نمیگیرند و عدم رعایت شیوه نامههای بهداشتی صعود بی سابقه تعداد مبتلایان به کرونا را باعث شده که این امر بسیار تکان دهنده و یک هشدار است.
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