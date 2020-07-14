سرمربی استقلال همچنان جزو محرومان لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال، اسامی محرومان هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران به شرح زیر است:

فرهاد مجیدی (سرمربی)،مسعود ریگی از استقلال

نیما انتظاری پارس جنوبی از جم

علی نبی زاده از شهرخودرو مشهد

علیرضا منظمی، مسعود ابراهیم زاده از ذوب آهن اصفهان

سعید محمد فرد از سایپا

امیرحسین موسی زاده، بهروز نورزی فرد از شاهین شهرداری بوشهر

سعید پورفریدونی از گل گهرسیرجان

شاهین ثاقبی از ماشین سازی تبریز

سید محمد میری از نساجی مازندران

شهاب الدین گردان از فولاد خوزستان

حامد نور محمدی نفت از مسجد سلیمان

شایان ذکر است مسابقات هفته بیست و پنجم در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود.