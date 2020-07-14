به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایی ظهر سه شنبه در نوزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی استان البرز با تاکید بر اینکه علیرغم تنگناهای مالی و اعتباری تخصیص اعتبارات از محل تبصره ۱۸ برای طرحها و پروژهها کماکان پابرجا است، افزود: شهرداریهای استان به دنبال انجام مطالعات بازآفرینی در محلات هدف باشند تا از اعتبارات مربوطه در این زمینه استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه شهرداریها باید پروژههای اقدام مشترک در نقاط هدف بازآفرینی شهری تعریف کنند، گفت: برخی شهرداریها در این حوزه موفق بوده و پروژهها را یکی پس از دیگری در محلات هدف بازآفرینی انجام میدهند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز بیان کرد: برای پیشبرد پروژههای شهرستانی به ویژه طرحها و پروژههای آموزشی باید منابع ملی و استانی هر دو تخصیص داده شود.
رضایی افزود: کارگروههایی که در ذیل ستاد بازآفرینی در استان تشکیل شده نیز باید به طور مرتب جلسات خود را برگزار کنند تا برنامههای آنها در جلسات بازآفرینی استان تصمیم سازی شود.
وی تاکید کرد که دستگاههای اجرایی استان البرز در زمینه پیشبرد طرحها و پروژههای اقدام مشترک در زمینه بازآفرینی، در راستای تخصیص ۳۰ درصد منابع مالی مجموعه مورد نظر از جمله منابع استانی و داخلی نیز بخوبی برنامه ریزی کنند.
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