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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۷

در قسمت پنجم از فصل جدید؛

سینمای خلاق سوژه «نقد سینما» می‌شود/تصویر جامعه در «شنای پروانه»

سینمای خلاق سوژه «نقد سینما» می‌شود/تصویر جامعه در «شنای پروانه»

برنامه تلویزیونی «نقد سینما» جمعه این هفته سراغ «شنای پروانه» می‌رود و در بخش پرونده ویژه موضوع «سینمای خلاق» را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «نقد سینما»، در پنجمین قسمت از فصل جدید این برنامه که روز جمعه ۲۷ تیرماه پخش خواهد شد فیلم «شنای پروانه» با حضور آرش خوشخو و امیررضا مافی نقد و بررسی خواهد شد.

در ادامه درباره سینما به عنوان یک صنعت خلاق با پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، گفتگو خواهد شد.

در بخشی دیگر بهروز افخمی درباره اهمیت آموزش و تجربه اندوزی در سینما صحبت خواهد کرد. تاریخ سینما، رویدادهای سینمایی و بررسی پرونده بازیگری جواد عزتی از دیگر بخش‌های این برنامه است.

پنجمین برنامه از فصل جدید برنامه «نقد سینما»، جمعه شب ساعت ۲۲ به تهیه‌کنندگی یوسف بچاری از شبکه ۵ سیما پخش خواهد شد.

کد مطلب 4973996
عطیه موذن

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