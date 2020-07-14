بهبود ۷۱ درصد از مبتلایان کرونا در دزفول/فوت ۳ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور مسعودی فر ظهر امروز سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان دزفول اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۷ هزار و ۷۶۱ تست کرونا در شهرستان دزفول انجام شده است که از این تعداد، ۶ هزار و ۶۳۷ نمونه مثبت بوده است.



وی با اشاره به فوت ۲۴۱ نفر بر اثر کرونا در دزفول، افزود: میزان نمونه گیری در دزفول ۲ برابر میانگین کشوری است بنابراین تعداد بالای مبتلایان، ناشی از بالا بودن میزان نمونه گیری است.



معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول از بهبود ۷۱ درصد از مبتلایان کرونا در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲۵ درصد از مبتلایان در حال درمان هستند و سه درصد از مجموع کل مبتلایان فوت کرده‌اند.



مسعودی فر با تاکید بر لزوم همگانی شدن استفاده از ماسک عنوان کرد: تا چند هفته گذشته بخش قابل توجهی از مردم دزفول از ماسک استفاده نمی‌کردند اما خوشبختانه با اطلاع رسانی‌ها و اقدامات انجام شده به منظور ترویج فرهنگ استفاده از ماسک، در حال حاضر بسیاری از مردم شهرستان از ماسک استفاده می‌کنند.



وی تاکید کرد: اگر استفاده مستمر و مطلوب مردم از ماسک حداقل تا سه دوره دو هفته‌ای تداوم یابد قطعاً آمار مبتلایان شهرستان به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و وضعیت قابل کنترل خواهد شد.



معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول در ادامه با اشاره به معرفی ۴۸۲ مکان عمومی و مرکز تهیه و توزیع و کارگاه به دستگاه قضا، عنوان کرد: تاکنون ۶۳۹ مورد از اماکن و مراکز تهیه و توزیع و کارگاه‌های سطح شهرستان به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی پلمب شده‌اند.



به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دزفول پس از اهواز دارای بیشترین آمار مبتلایان به کرونا در استان خوزستان است و در وضعیت قرمز به سر می‌برد.