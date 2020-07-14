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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۵

نگهبان امانتدار ۲ هزارو ۵۰۰ دلار ارز را به صاحبش بازگرداند

نگهبان امانتدار ۲ هزارو ۵۰۰ دلار ارز را به صاحبش بازگرداند

نگهبان امانتدار بازار میوه و تره بار کیف پولی حاوی ۲۵۰۰ دلار و یک فقره چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به همراه مدارک شناسایی را به صاحبش بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر،؛ «مجید فدوی» نگهبان امانتداری که به مدت ۴ سال در میادین و بازارهای میوه و تره بار مشغول به کار است، با وجود مشکلات مالی و معیشتی، پس از پیدا کردن کیف پولی حاوی ۲۵۰۰ دلار (معادل ۵۷ میلیون تومان) و یک فقره چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به همراه کارت ملی و سایر مدارک شناسایی یکی از بانوان شهروندی که از این بازار خرید کرده بود، آن را به صاحبش بازگرداند.

وی حتی حاضر نشد در مقابل بازگرداندن ۱۰۷ میلیون تومان ارز و چک بانکی به صاحبش هیچ‌گونه پاداشی دریافت کند و عنوان کرد این کار را تنها برای جلب رضایت خداوند انجام داده است.

گفتنی است، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به منظور ترویج اخلاق حسنه در بین کارکنان میادین و بازارها، در نظر دارد تا به شکل ویژه‌ای از این نگهبان قدردانی کند.

کد مطلب 4974002

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    نظرات

    • م. IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
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      پاسخ
      سلام.هیچ قدردانی ویژه ای از سازمان میادین انجام نشد.

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