نگهبان امانتدار ۲ هزارو ۵۰۰ دلار ارز را به صاحبش بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر،؛ «مجید فدوی» نگهبان امانتداری که به مدت ۴ سال در میادین و بازارهای میوه و تره بار مشغول به کار است، با وجود مشکلات مالی و معیشتی، پس از پیدا کردن کیف پولی حاوی ۲۵۰۰ دلار (معادل ۵۷ میلیون تومان) و یک فقره چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به همراه کارت ملی و سایر مدارک شناسایی یکی از بانوان شهروندی که از این بازار خرید کرده بود، آن را به صاحبش بازگرداند.

وی حتی حاضر نشد در مقابل بازگرداندن ۱۰۷ میلیون تومان ارز و چک بانکی به صاحبش هیچ‌گونه پاداشی دریافت کند و عنوان کرد این کار را تنها برای جلب رضایت خداوند انجام داده است.

گفتنی است، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به منظور ترویج اخلاق حسنه در بین کارکنان میادین و بازارها، در نظر دارد تا به شکل ویژه‌ای از این نگهبان قدردانی کند.