۱۱ فقره پرونده قاچاق در دامغان تشکیل شد

علی‌رضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۱ فقره پرونده قاچاق در دامغان تشکیل‌شده است، تاکید کرد: بیشترین فراوانی پرونده قاچاق در زمینه دام، چوب و زغال تاغ بوده که در این زمینه حضور نماینده سازمان جمع آوری اموال تملیکی در جلسات شهرستانی ضروری است تا بتوانیم شاهد تحویل کالای مکشوفه به دولت باشیم.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری ۴۱ مورد بازرسی در خصوص کالاهای سلامت‌محور در سطح شهرستان دامغان انجام‌شده است، افزود: در خصوص قاچاق و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه ماسک‌ها نظارت گسترده در حال انجام است.

معاون فرماندار دامغان با بیان اینکه با استقرار یگان امداد در محور جنوبی شهرستان شاهد افزایش فعالیت ایست و بازرسی هستیم، ابراز کرد: قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان تأثیر فراوان دارد و برای جلوگیری از آن باید استانداردهای لازم، کنترل و نظارت‌های کامل بهداشتی اقلام سلامت محور رعایت شود.