فوت ۲۴۱ بیمار کرونایی در دزفول از ابتدای شیوع ویروس تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه توکلی ظهر امروز سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان دزفول در سالن جلسات سپاه، اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۳۴۴ نفر از مبتلایان به کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، ۲۴۱ نفر از شهرستان دزفول، ۸۰ نفر از شوش و ۲۳ نفر از گتوند بوده‌اند.



وی، میانگین سنی فوتی‌های ناشی از کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول را ۶۹ سال برشمرد و افزود: نسبت فوتی‌ها به تمام مبتلایان در حوزه این دانشگاه ۳ درصد است در حالی که این نسبت در کشور ۵ درصد است.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به کاهش آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در حوزه این دانشگاه، تاکید کرد: وضعیت شهرستان دزفول همچنان قرمز است لذا مردم باید نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهتمام زیادی داشته باشند.



توکلی عنوان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۶ هزار و ۳۰۰ نفر به تریاژ بیمارستان گنجویان مراجعه کرده‌اند که حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از این تعداد بستری شده‌اند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶۸ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان گنجویان بستری هستند، گفت: طی چند روز گذشته میزان بستری و ترخیص مبتلایان کرونا در این بیمارستان برابر بوده است.



به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دزفول پس از اهواز دارای بیشترین آمار مبتلایان به کرونا در استان خوزستان است.



بنا به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی افزایش نمونه‌گیری و بیماریابی، برگزاری مجالس عزا و عروسی، دورهمی های فامیلی و بی‌توجهی مردم نسبت به رعایت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از دلایل اصلی افزایش آمار مبتلایان به کرونا در این شهرستان است.



سه شهرستان دزفول، شوش و گتوند تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی دزفول هستند.