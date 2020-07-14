چهارمحال وبختیاری یکی ازاستان های بهره مند درطرح های روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش ظهر سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دو هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی در این استان پی کنی شده است، گفت: مسکن روستایی از پروژه‌های بزرگ است که عمده فعالیت‌ها را در زمینه نوسازی و بهسازی داشتیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بهسازی واحدهای مسکن روستایی در کشور از مهمترین اهداف دولت است.

وی بیان کرد: در بهسازی و مسکن روستایی و طرح هادی استان بهره مند بود و۷۷۱ مسکن نیز در سیل در استان احداث شد که با پیگیری دولت بوده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۸۰ هزار واحد مسکن روستایی در چهارمحال و بختیاری داریم که اگر نیمی از این تعداد بهسازی شود کار قابل توجهی در استاندارد سازی واحدهای مسکن روستایی انجام شده است.