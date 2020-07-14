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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۷

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

چهارمحال وبختیاری یکی ازاستان های بهره مند درطرح های روستایی است

چهارمحال وبختیاری یکی ازاستان های بهره مند درطرح های روستایی است

شهرکرد- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: چهارمحال وبختیاری یکی از استان های بهره مند در طرح های روستایی در سطح کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش ظهر سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دو هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی در این استان پی کنی شده است، گفت: مسکن روستایی از پروژه‌های بزرگ است که عمده فعالیت‌ها را در زمینه نوسازی و بهسازی داشتیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بهسازی واحدهای مسکن روستایی در کشور از مهمترین اهداف دولت است.

وی بیان کرد: در بهسازی و مسکن روستایی و طرح هادی استان بهره مند بود و۷۷۱ مسکن نیز در سیل در استان احداث شد که با پیگیری دولت بوده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۸۰ هزار واحد مسکن روستایی در چهارمحال و بختیاری داریم که اگر نیمی از این تعداد بهسازی شود کار قابل توجهی در استاندارد سازی واحدهای مسکن روستایی انجام شده است.

کد مطلب 4974007

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