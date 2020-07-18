به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نظامهای آموزش عالی درباره تاثیر کووید ۱۹ بر تصمیم دانشجویان در زمینه آینده تحصیلی آنها نشان میدهد که بیش از ۶۴ درصد از دانشجویانی که در رشتههای مدیریت و تجارت تحصیل میکنند بیش از دیگر دانشجویان، نظرشان نسبت به تحصیل در آینده تغییر کرده است.
نظام بینالمللی کیواس در ادامه بررسی تاثیر کروناویروس بر آموزش عالی در دنیا از دانشجویان پرسیده است که کووید ۱۹ چگونه آینده آنها را دستخوش تغییر کرده است. بیش از ۵۳ هزار دانشجو در نظرسنجی بینالمللی کیواس شرکت کردهاند و نظرات خود را درباره تاثیر شیوع این بیماری بر تحصیل در دانشگاههای خارجی عنوان کردهاند.
از میان دانشجویان، ۲۳ درصد دانشجویانی هستند که در رشتههای تجارت و مدیریت تحصیل میکنند، ۲۰ درصد در رشتههای مهندسی و فناوری، ۷ درصد در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی، ۶ درصد در رشتههای علوم اجتماعی و ۵ درصد هم در رشتههای مرتبط با کامپیوتر تحصیل میکنند. دانشجویان سایر رشتهها کمتر از ۵ درصد در این نظرسنجی شرکت کردند.
دانشجویان رشتههای تجارت و مدیریت بیشترین تاثیر را از شیوع کروناویروس پذیرفتهاند
آن دسته از دانشجویان بینالمللی که به دنبال تحصیل در زمینه تجارت و مدیریت هستند، بیشترین تاثیر را از شیوع کروناویروس پذیرفتهاند در حدی که ۶۴ درصد آنها گفتهاند کرونا برنامههای آنها برای آینده را تغییر داده است.
به این ترتیب طرحهای مطالعاتی دانشجویان علاقهمند به مهندسی و فناوری نیز به طور قابلتوجهی تحتتاثیر قرار گرفتهاست.
دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی کمترین تمایل را به تعویق تحصیل دارند
با وجود اینکه ۵۶ درصد دانشجویان به دلیل شرایط جدید موافق هستند که تحصیل خود را به یک سال آینده موکول کنند اما این میزان در میان دانشجویان علاقه مند به تجارت و مدیریت ۶۱ درصد است. جالب اینجاست که دانشجویانی که به دنبال تحصیل در رشته پزشکی و دندانپزشکی بودند با ۴۸ درصد علاقمندی به تعویق تحصیل، کمترین تمایل را به تعویق تحصیل خود دارند.
گروه مهندسی و فناوری ۵۸ درصد، گروه علوم اجتماعی ۵۶ درصد و گروه رشتههای مرتبط با کامپیوتر ۵۵ درصد قصد دارند ورود خود به دانشگاه را به تعویق بیاندازند.
اما موضوع آموزش آنلاین هم در بحران جهانی کووید ۱۹ (کرونا) یک ضرورت بوده و حتی ممکن است به عنوان یک مؤلفه حیاتی در آموزش ادامه یابد.
در حالی که بسیاری از مؤسسات در حال چگونگی اجرای یک مرحله بازگشایی هستند، بسیاری از آنها از روش یادگیری ترکیبی استفاده میکنند که ترکیبی از ابزارهای یادگیری آنلاین و تدریس حضوری است.
دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی بیشتر از بقیه به یادگیری آنلاین علاقه دارند
دانشجویان در پاسخ به اینکه چقدر علاقمند هستند به دلیل وجود کروناویروس به صورت آنلاین ادامه تحصیل دهند، اظهار داشتهاند که چندان علاقهای به تحصیل تمام مجازی ندارند.
به این ترتیب از میان دانشجویان، دانشجویان رشتههای تجارت و مدیریت ۴۲ درصد، دانشجویان رشتههای مهندسی و فناوری ۴۰ درصد، دانشجویان رشتههای مرتبط با کامپیوتر ۳۷ درصد، دانشجویان رشتههای علوم اجتماعی ۳۶ درصد، دانشجویان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی ۳۰ درصد اصلاً علاقهای به تحصیل آنلاین ندارند.
در مقابل ۱۳ درصد دانشجویان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی، ۱۰ درصد دانشجویان رشتههای مرتبط با کامپیوتر، ۹ درصد دانشجویان رشتههای مهندسی و فناوری و ۹ درصد دانشجویان رشتههای علوم اجتماعی و ۹ درصد دانشجویان رشتههای تجارت و مدیریت به تحصیل آنلاین بسیار علاقمند هستند.
این توضیح میدهد که چرا دانشجویان رشتههای مدیریت احتمالاً میخواهند تحصیلات خود را به تعویق بیندازند زیرا کمترین علاقه را به مطالعه آنلاین دارند.
برای بررسی بیشتر این موضوع از دانشجویان پرسیده شد اگر شروع دورههای تحصیلی به معنای آغاز آموزش آنلاین باشد آیا آنها علاقمند به ادامه تحصیل هستند جالب است بدانید دانشجویان رشتههای تجارت، کسبوکار و مدیریت احتمال کمتری دارد که تحصیل خود را شروع کنند.
دانشجویان مدیریت و تجارت، احتمالاً نمیخواهند تحصیلات خود را به طور آنلاین در سال تحصیلی آینده شروع کنند (۳۹ درصد پاسخ دادهاند که خیر شروع نمیکنند.) در مقابل، دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی به احتمال زیاد (۵۱ درصد) علاقمند به شروع تحصیل خود از طریق اینترنت هستند، همچنین دانشجویان رشتههای علوم اجتماعی (۴۸ درصد) علاقمند به شروع تحصیل آنلاین هستند.
۷۸ درصد از دانشجویان انتظار دارند که آموزش آنلاین آنها با تخفیف همراه باشد
اما آموزش آنلاین نیز امسال با توجه به بحران کروناویروس با چالشهایی همراه شده و دانشجویان توقع دارند که شهریه واحدهای آنلاین نسبت به شهریه آموزش حضوری کمتر باشد.
۷۸ درصد از دانشجویان انتظار دارند که آموزش آنلاین آنها با تخفیف همراه باشد. نتایج نشان میدهد که دانشجویانی که به دنبال تحصیل در علوم اجتماعی یا تجارت و مدیریت هستند انتظار بیشتری در تخفیف شهریه را دارند. ۸۳ درصد میگویند بله باید تخفیف داده شود.
گروهی که حداقل انتظار تخفیف را دارند پزشکی و دندانپزشکی با ۷۶ درصد پاسخ دهندگان و پس از آن مهندسی و فناوری با ۷۷ درصد پاسخ دهندگان هستند.
از دانشجویان پرسیده شد که به نظر شما میزان تخفیف شهریه تحصیلات آنلاین باید چقدر باشد. دانشجویان رشتههای مهندسی و فناوری بیشترین انتظار از تخفیف را دارند و معتقدند که دانشگاهها باید بیش از ۵۰ درصد شهریه خود را تخفیف دهند.
برعکس دانشجویان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی انتظار تخفیف کمتری دارند (۴۲ درصد معتقدند که ۳۰ درصد یا پایینتر تخفیف قائل شوند).
نظام آموزش عالی کیواس (QS) از دانشجویان خواست که بگویند در زمان بحران جهانی کروناویروس از دانشگاهها چه انتظاراتی دارند و دانشگاهها باید چه کنند که کمتر دانشجویان تحت تاثیر این بحران قرار بگیرند.
دانشجویان بیشتر به سخنرانیهای حضوری با رعایت فاصله علاقه دارند
دانشجویان رشتههای علوم اجتماعی و تجارت و مدیریت کمتر تمایل دارند که دانشگاهها سخنرانیهای خود را به صورت آنلاین ارائه دهند و بیشتر مایل هستند که سخنرانیها و کلاسها در محیطهای بزرگتر ولی با کاهش تماس میان افراد به صورت حضوری برگزار شود.
بعد از آن دانشجویان رشتههای مهندسی و فناوری، رشتههای مرتبط با کامپیوتر و رشتههای پزشکی و دندانپزشکی علاقه دارند که دانشگاهها در اتاقهای بزرگتر سخنرانی و سمینارهای خود را برگزار کنند و تماس نزدیک را به حداقل برسانند.
ارتباط دانشگاهها با دانشجویان خود و اینکه در زمان بحران کرونا ویروس با آنها مرتبط باشند نیز از دیگر زمینههای این نظرسنجی بود. روشن است که دانشجویان بینالمللی به دنبال تماس منظم از دانشگاهها هستند و اکثر پاسخ دهندگان میخواهند روزانه یا چند بار در هفته جدیدترین نکات را از موسسات بشنوند.
۶۰ درصد دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی مایل به شنیدن اخبار دانشگاه حداقل یک بار در هفته هستند
۶۰ درصد دانشجویان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی مایل به شنیدن اخبار حداقل یک بار در هفته هستند. این دانشجویان بیش از سایر رشتهها (۲۷ درصد) تمایل دارند روزانه با دانشگاه مرتبط باشند. پس از دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، دانشجویان رشتههای مهندسی و فناوری و رشتههای مرتبط با کامپیوتر نیز خواهان برقراری ارتباط روزانه و هفتگی با دانشگاههای خود هستند.
این نشان میدهد که برقراری ارتباط با دانشجویان بینالمللی در طول بحران کروناویروس مهم است و موضوعات مختلفی وجود دارد که دانشجویان به اطلاعات آن نیاز دارند. اینکه دانشجویان چه اطلاعاتی را از دانشگاهها میخواهند سئوال دیگری بود که در پاسخ به این سوال مشخص شد که ۵۱ درصد دانشجویان رشتههای مرتبط با کامپیوتر میخواهند بدانند که تغییری در مهلت آنها برای تحصیل به وجود آمده است یا خیر.
۴۹ درصد دانشجویان رشتههای مهندسی و فناوری، ۴۸ درصد دانشجویان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی، ۴۷ درصد دانشجویان رشتههای تجارت و مدیریت و ۴۶ درصد دانشجویان رشتههای علوم اجتماعی نیز خواهان این اطلاعات هستند.
تغییر در تاریخ امتحانات ورودی، تغییر در شرایط آزمون زبان انگلیسی و چگونگی تعویق درخواست ادامه تحصیل از دیگر خواستههای دانشجویان است. دانشجویان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی بیش از سایر دانشجویان خواهان اطلاعات به روز تغییرات زمانی امتحانات هستند.
این تمرکز بر روی برنامهها نشان میدهد که دانشجویان بینالمللی آینده هنوز علاقمند ادامه تحصیل در سال تحصیلی آینده هستند و میخواهند آخرین تغییرات را از موسسات بشنوند. از این رو موسسات باید این موضوع را مدنظر قرار داده و بهروزرسانیهای مربوطه و ارتباطات با دانشجویان را مورد توجه قرار دهند.
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