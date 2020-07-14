به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمند پور ظهر امروز سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان دزفول در سالن جلسات سپاه، اظهار کرد: متأسفانه در روزهای پایانی هفته کاروانهای تفریحی از شهرستانهای همجوار وارد اماکن تفریحی دزفول و به ویژه تفرجگاه علی کله میشوند که این امر با توجه به وضعیت قرمز شهرستان، خطرآفرین است.
وی با اشاره به مطرح کردن این موضوع در ستاد استانی مدیریت کرونا، افزود: برای مدیریت این مشکل از بعد از ظهر روز چهارشنبه تا پایان روز جمعه تمام ورودیهای دزفول مسدود خواهند شد و بوستان علی کله و جاده ساحلی نیز توسط نیروی انتظامی و بسیج با جدیت کنترل خواهند شد.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه تورهای ایست و بازرسی توسط راهور و بسیج در بوستانهای ساحلی شهرستان به ویژه علی کله مستقر خواهند شد، اضافه کرد: از هم استانیها تقاضا داریم به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران در این ایام کرونایی از سفر به دزفول خودداری کنند.
فرهمند پور با تاکید بر ممنوعیت پذیرش مسافر و برپایی مراسم از قبیل دورهمی و جشن در باغ ویلاهای دزفول، گفت: ساماندهی باغ ویلاهای شهرستان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به استقبال مردم از دو مرحله رزمایش سفیران سلامت در شهر دزفول و شهر امام (ره)، عنوان کرد: فرهنگ سازی در زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی به شکلهای مختلف باید توسط دستگاهها و ارگانهای شهرستان تداوم یابد تا با این امر آمار مبتلایان در شهرستان کاهش یابد.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول یادآور شد: بازدید از فروشگاههای بزرگ و اماکن پرتردد به منظور نظارت بر چگونگی رعایت پروتکلهای بهداشتی در این هفته نیز انجام خواهد شد.
فرهمند پور در پایان گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا آزمون استعدادهای درخشان و تیزهوشان در تاریخ ۲۷ تیرماه برگزار خواهد شد؛ بنابراین مرکز بهداشت، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها برای برگزاری این آزمون در شهرستان تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
سرپرست فرمانداری ویژه دزفول:
هم استانی ها ازحضور دردزفول خودداری کنند/مبادی ورودی مسدود می شود
دزفول- سرپرست فرمانداری دزفول با تاکید بر اینکه مردم خوزستان از حضور در اماکن تفریحی و بوستان های ساحلی دزفول خودداری کنند، گفت: مبادی ورودی شهرستان در روزهای پایانی هفته مسدود خواهند شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمند پور ظهر امروز سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان دزفول در سالن جلسات سپاه، اظهار کرد: متأسفانه در روزهای پایانی هفته کاروانهای تفریحی از شهرستانهای همجوار وارد اماکن تفریحی دزفول و به ویژه تفرجگاه علی کله میشوند که این امر با توجه به وضعیت قرمز شهرستان، خطرآفرین است.
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