هم استانی ها ازحضور دردزفول خودداری کنند/مبادی ورودی مسدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمند پور ظهر امروز سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان دزفول در سالن جلسات سپاه، اظهار کرد: متأسفانه در روزهای پایانی هفته کاروان‌های تفریحی از شهرستان‌های همجوار وارد اماکن تفریحی دزفول و به ویژه تفرجگاه علی کله می‌شوند که این امر با توجه به وضعیت قرمز شهرستان، خطرآفرین است.



وی با اشاره به مطرح کردن این موضوع در ستاد استانی مدیریت کرونا، افزود: برای مدیریت این مشکل از بعد از ظهر روز چهارشنبه تا پایان روز جمعه تمام ورودی‌های دزفول مسدود خواهند شد و بوستان علی کله و جاده ساحلی نیز توسط نیروی انتظامی و بسیج با جدیت کنترل خواهند شد.



سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه تورهای ایست و بازرسی توسط راهور و بسیج در بوستان‌های ساحلی شهرستان به ویژه علی کله مستقر خواهند شد، اضافه کرد: از هم استانی‌ها تقاضا داریم به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران در این ایام کرونایی از سفر به دزفول خودداری کنند.



فرهمند پور با تاکید بر ممنوعیت پذیرش مسافر و برپایی مراسم از قبیل دورهمی و جشن در باغ ویلاهای دزفول، گفت: ساماندهی باغ ویلاهای شهرستان در دستور کار قرار دارد.



وی با اشاره به استقبال مردم از دو مرحله رزمایش سفیران سلامت در شهر دزفول و شهر امام (ره)، عنوان کرد: فرهنگ سازی در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی به شکل‌های مختلف باید توسط دستگاه‌ها و ارگان‌های شهرستان تداوم یابد تا با این امر آمار مبتلایان در شهرستان کاهش یابد.



سرپرست فرمانداری ویژه دزفول یادآور شد: بازدید از فروشگاه‌های بزرگ و اماکن پرتردد به منظور نظارت بر چگونگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این هفته نیز انجام خواهد شد.



فرهمند پور در پایان گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا آزمون استعدادهای درخشان و تیزهوشان در تاریخ ۲۷ تیرماه برگزار خواهد شد؛ بنابراین مرکز بهداشت، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری این آزمون در شهرستان تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.