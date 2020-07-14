پایگاه های سنجش نوآموزان قمی به ۲۳ واحد افزایش یافت

هاجر شعاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان از روز شنبه ۲۱ تیرماه در استان قم آغاز می‌شود، گفت: به منظور کاهش تراکم در پایگاه‌های سنجش با وجود اینکه سال گذشته ۱۰ پایگاه در نظر گرفته شده بود امسال تعداد پایگاه‌ها به ۲۳ مورد افزایش یافت.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان قم با بیان اینکه سال‌های گذشته روزانه ۴۲ مراجعه به پایگاه‌های سنجش داشتیم اما امسال تعداد مراجعات روزانه ۲۰ نفر است، افزود: سال گذشته ساعت کاری فعالیت پایگاه‌های سنجش چهار ساعت بود که امسال به پنج ساعت افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دو بار در روز پایگاه‌های سنجش ضدعفونی و ضدعفونی می‌شوند، افزود: دست دانش آموزان قبل و بعد از سنجش ضدعفونی شده و وسایل نیز بعد از سنجش هر دانش‌آموز ضدعفونی می‌شود.

شعاعی افزود: برای اینکه تجمع دانش آموزان در پایگاه‌های سنجش وجود نداشته باشد برای هر دانش‌آموز نیم‌ساعت فرصت گذاشته‌شده است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان قم با بیان اینکه پیش بینی سنجش نوآموزان تا ۲۱ شهریورماه شده است، افزود: تاکنون ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر برای حضور در پایگاه‌های سنجش نوبت دریافت کرده‌اند.

وی بیان کرد: ۲۸ هزار دانش‌آموز امسال وارد کلاس اول می‌شوند که از این میان سه هزار و ۶۰۰ نفر در پیش دبستانی سنجش شده‌اند و مابقی نیز مورد سنجش قرار خواهند گرفت.