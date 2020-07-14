توسعه نانوحسگری برای سنجش استرس ورزشکاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، پروژه CHEMsens Spearhead با هدف توسعه حسگرهای خمیری حاوی گرافن طراحی شدهاست، حسگرهایی که میتوانند نقش پوست انسان را ایفا کنند.
گرافن مادهای جادویی با خواص منحصر به فرد است که به دلیل ویژگیهایی نظیر استحکام بالا برای استفاده در حوزههای مختلف مناسب است. بنابراین، جای تعجب ندارد که کمیسیون اروپا از پرچمداری گرافن بهعنوان یک پروژه بلندپروازانه با بودجه یک میلیارد دلاری حمایت کند تا با تحقیق و توسعه، امکان صنعتی شدن این ماده فراهم شود.
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه به محققان اجازه میدهد تا از گرافن بهعنوان یک ماده نوآورانه در بخش مراقبتهای بهداشتی استفاده کنند.
در حال حاضر، پرچمداری گرافن در چندین پروژه مربوط به گرافن از جمله پروژه CHEMsens Spearhead سرمایهگذاری کرده است. خمیر چند منظورهای که در حال توسعه در این پروژه است با استفاده از گرافن عاملدار تقویت شدهاست تا بتواند دادههای زیستی را روی پوست بدن انسان جمعآوری کرده و تجزیه و تحلیل کند.
با آنالیز ردیابهای نشانگر اصلی استرس در عرق ورزشکاران نظیر سدیم، پتاسیم، اسیدلاکتیک و گلوکز، این حسگر استرس بیوفیزیکی را اندازهگیری کرده و به آنها کمک میکند تا آموزش بهینه را در طول ورزش دریافت کنند.
پائولو ساموری، از محققان این پروژه میگوید: «CHEMsens به تولید نسل جدید حسگرهای بیوشیمیایی برای نظارت بر استرس بیوفیزیکی میپردازد. این فناوری در یک دستگاه قابل حمل جمع شده و میتوان هنگام ورزش از آن استفاده کرد. در این پروژه چندین شریک تجاری و تحقیقاتی با هم مشارکت دارند تا نمونه اولیه حسگر ساخته شود.»
یکی از اعضاء این پرچمداری گرافن در حال توسعه پچ پوشیدنی است که میتواند از راه دور زخمهای مزمن را رصد کند. این حسگر انعطافپذیر گرافنی به پزشکان و پرستاران اجازه میدهد تا بتوانند زخمهای مزمن را با کارایی بالاتری درمان کنند.
گرافن علاوه بر بخش ورزش، در حوزه پزشکی نیز کاربرد دارد. تحقیقات نشان میدهد که گرافن میتواند بهعنوان حامل برای رهایش دارو استفاده شود. تحقیقات امیدوار کنندهای در حال انجام است که نشان میدهد از گرافن میتوان برای معالجه سرطان استفاده کرد.
این نانوحسگر در قالب پروژه CHEMsens Spearhead اتحادیه اروپا توسعه یافته است.
نظر شما